Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (8 Şubat 2022)

Öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yabancı yatırımcılarla yapacağı toplantılar izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında yatay hareketler sürüyor. Dolar/TL 13,60 civarında değerlenirken euro/TL ise 15,55'lerden işlem görüyor.

Asya borsaları, ABD şirketlerinden gelen güçlü bilançolar sayesinde risk iştahının artmasıyla son günlerde elde ettiği kazanımları korudu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi gün içerisinde 617.7 ile 25 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından geriledi, en son yüzde 0,05 artıda 614.6 seviyesindeydi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,4 geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek." dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ehnflasyonunun yüzde 2'ye getirilmesi ve o seviyelerde istikrar kazanması için ECB'nin para politikasında büyük bir sıkılaştırmaya ihtiyaç olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri almak için askeri yollara başvurmasının savaşa neden olabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, “Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra Avrupa’nın güvenliği için en tehlikeli anı yaşıyoruz’’ dedi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı için finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile basın toplantısı düzenleyecek (13.45).

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yabancı yatırımcılarla Londra'da iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin iç borç çevirme oranı, ortalama maliyeti ve vadesini duyuracak (17.30). İç borç çevirme oranı geçen ay yüzde 50,0 olmuştu.

Amerika'dan gelecek ilk veri Ocak ayı için NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi olacak. Endeks bir önceki ay 98,9 seviyesinde açıklanmıştı (14.00).

Kanada ve ABD Aralık ayı dış ticaret rakamları aynı saatte yayımlanacak (16.30).

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizini görüşmek için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek.