Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Aralık 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Yarın açıklanacak olan işsizlik rakamları ve cuma günkü cari denge verileri öncesinde döviz kurları, hafta genelinde olduğu gibi sakin seyrediyor. Dolar/TL 7,80'in hemen üzerinde euro/TL ise 9,50'nin biraz altında fiyatlanıyor.

Yurt dışı: ABD'de yeni destek paketi çalışmaları, İngiltere'de dün başlayan koronavirüs aşılamaları ve diğer aşı haberleri bu sabah saatleri itibarıyla küresel piyasalarda iyimser bir hava oluşturuyor. Asya'ya baktığımızda, Hong Kong Hang Seng Endeksi, Seul Kospi ve Tokyo Nikkei, yüzde 1,5'leri bulan yükselişte. Shanghay Bileşik ise yatay. ABD vadelileri de dün Wall Street'teki yükselişin ardından bu sabah artıda.

Altın ve petrol: Pfizer-BioNTech ile Moderna'nın COVID aşılarının FDA'dan onay almaya yakın oldukları haberlerinin yarattığı olumlu hava altın fiyatlarını bir miktar geriletti. 1.900 dolara yaklaşan altının onsu bugünkü çekilmeyle 1.860 dolar düzeyinde. İki haftadır ağırlıklı olarak 48-49 dolar bandında hareket eden brent petrolde bugünde bu aralıkta güne başladı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK dış ticaret endeksleri verisini açıklayacak (10.00). Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanmanın maliyeti ve vadesini açıklayacak (17.30). Önceki ay iç borç çevirme oranı yüzde 47,1, ortalama vade 35,5 ay olarak gelmişti.

ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), toptan stoklar, JOLTS açılan iş (18.00), DOE petrol stokları (18.30) takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Almanya'da ticaret ve cari işlemler dengesi günün diğer öne çıkan verisi olarak yer alıyor (10.00).

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Yurt içinde ve yurt dışında veri takvimi bugün de zayıf. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bu akşam saatlerinde yapacağı toplantı takip edilecek. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Türkiye'deki aşılama süreci ve muhtemel aşılama takvimi, her gün zirveyi gören vaka sayılarındaki artış sonrası yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

Türk biyoloğun PCR test kiti DSÖ listesine girdi

Küresel ölçekte geniş çaplı solunum yolu virüs paneli üretimi yapan 5 şirketten biri olan Bioeksen Ar&Ge’nin geliştirdiği PCR test kitleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün listesine girdi. Örgüt, dünya çapında sağladığı sağlık hizmetlerinde Türk biyolog Dr. Canan Ketre’nin ürünlerini kullanacak.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Çin'de tüketici fiyatları 10 yıl sonra ilk kez geriledi: Çin'de tüketici fiyatları, gıda fiyatlarının gerilemesinin etkisi ile Ekim 2009'dan bu yana ilk kez düştü. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi.

Tesla CEO'su Musk, Kaliforniya'dan Teksas'a taşındı: Tesla CEO'su Elon Musk, kurulmakta olan yeni elektrikli araç fabrikasına ve SpaceX girişimine daha fazla odaklanmak için Kaliforniya'dan Teksas'a taşındığını duyurdu.WSJ'nin haberine göre Teksas, Musk'ı Kaliforniya'dan taşınmaya ikna etmek için bazı vergi teşvikleri sağlamış olabilir, Kaliforniya, ABD'deki en yüksek gelir vergisi alan eyaletlerden biri, Teksas ise kişisel gelir vergisi toplamıyor.