Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Kasım 2020)

09 Kasım 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türk lirası varlıklar, yeni bir haftaya daha oldukça hareketli bir gündemle başlıyor. Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal’ın atanması ve son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa paylaşımı, fiyatlamalarda rol oynayacak. Yaşanan iki kritik gelişme sonrasında dolar, Türk Lirası karşısında sert geriledi. Yeni haftanın ilk dakikalarında dolar/TL kuru 8,35'e kadar geriledi. Gece boyunca en düşük seviye olarak 8,3455'i gören kur sabah 08:50 itibarıyla 8,4245'ten el değiştiriyordu. Geçtiğimiz haftayı 10,1264'ten kapatan euro/TL ise 10 liranın altına geriledi. 9,9230'a kadar çekilen euro/TL saat 08:50 itibarıyla 10,0260 seviyelerindeydi.

Yurt dışı: ABD'de başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'in kazandığının açıklanması sonrasında bu sabah Asya borsalarında, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde güçlü bir yukarı hareket yaşanıyor. Asya'da Tokyo Nikkei 225 Endeksi yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, Seul'de Kospi yüzde 1,50 civarı, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,5'i aşan yükselişler kaydediyor. Çin'de Shanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 2'ye yakın artıda. ABD vadelilerinde ise 1,5-2 bandında kazanımlar söz konusu.

Altın ve petrol: Altın fiyatlarında ise yeni hafta değer artışıyla başlıyor. Spot altının ons fiyatı 1.970 dolar düzeyinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta birkaç günlük aranın ardından yeniden 50 doları aşan brent petrolün varil fiyatı ise 40,5 dolar seviyelerinde.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Bakan Albayrak'tan istifa paylaşımı



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Aynı zamanda Albayrak'ın Twitter hesabının silindiği görüldü. Albayrak'a ait olan hesaptan yapılan duyuruda sağlık nedeniyle görevinden istifa ettiği ifadeleri yer aldı. İstifa açıklamasının ardından resmi kaynaklardan açıklama bekleniyor.



TCMB Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 19 Kasım'da gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentilerin gözden geçirileceğini, gelişmelerin de yakından takip edilerek oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararlarının alınacağını bildirdi.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Çin, dış ticaretini beklentilerin üzerinde artırdı

Ekim ayında ticaret fazlasının beklentileri aşamasında ihracat güçlü bir büyüme gösterirken, ithalatta büyümenin yavaşlaması etkili oldu. Eylül ayında yüzde 9,9 artan ihracat, ekim ayında yüzde 11,4 büyüdü. Beklentiler ise yüzde 9 büyüme yaşandığı yönündeydi.

Goldman Sachs, Avrupa ve ABD için ekonomik tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs'ın raporunda, ABD ve Avrupa ekonomileri için beklentiler, artan COVID-19 vakaları nedeniyle aşağı çekildi. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius öncülüğündeki ekonomistler tarafından hazırlanan raporda, "Atlantik'in her iki tarafında da COVID-19 vakaları keskin şekilde artış gösteriyor. Bu durum yakın vadede büyük ülkelerin ekonomilerine yansıyacaktır. Yakın vadede riskler aşağı yönlü" denildi.