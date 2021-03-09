Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Mart 2021)

Dün, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa etmesinin ardından ekonomi yönteminde bugün bir değişim daha yaşandı. Türkiye Varlık Fonu A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez görevden alınarak yerine Salim Arda Ermut atandı. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Süresi 17 Mart’ta dolan ve kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen uygulamanın süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Daha önce çıkarılan torba yasa düzenlemesiyle bu uygulamanın süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi verilmişti. Üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine ve bağlantılı olarak nakdi ücret desteğine yönelik uygulama da iki ay uzatıldı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Son haftalara damgasını vuran ABD tahvil faizlerindeki yükselişin tekrar güç kazanması, ABD’nin 1.9 trilyon dolarlık paketinin yaratacağı bütçe açığı konusundaki endişelerin artması ve tüm bunların ışığında dolar endeksinin yükselişi gelişmekte olan ülke piyasalarını vurdu. Gelişmekte olan ülke para birimleri sert satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken Türk Lirası da dolar karşısında son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dün 7,78'in üzerine tırmanan dolar/TL, bu sabah saaatlerinde bir miktar gerileyerek 7,70'in altında değerlenirken dün akşam 9,23 seviyesini aşan euro/TL'de 9,13'lere geriledi.

Yurt dışı: Asya borsaları, yükselen ABD hazine tahvil faizlerinin teknoloji şirketlerinin hisselerini ve Çin ile Güney Kore'deki şirket değerlemelerini etkilemesiyle ve yatırımcıların ABD Senatosu'ndan geçen 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketi sonrası enflasyon kaygılarının artmasıyla geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,8 civarı düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi seans başındaki kayıplarını azaltarak yüzde 0,2 yükseldi. Wall Street'te dün yaşanan karışık seyrin ardından bugün ABD vadeli endekslerinde yüzde 1'i aşan toparlanmalar görülüyor.

Altın: Uluslararası piyasalarda spot altın, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile yaşannan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Dün, 5 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.676 dolar seviyesini test eden spot altın, bu sabah 1.687 dolardan işlem görüyor.

Petrol: ABD'de 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs teşvik paketinin bu hafta onaylanacağı beklentisinin global ekonomide toparlanma beklentilerini yükseltmesi ve ABD'de ham petrol stoklarının düşeceği öngörüleri petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah saatlerinde 68,80 dolar; ABD ham petrolü ise 65,50 dolar seviyesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de, 773 bin otomobil ve ticari araç, 1 milyon 353 bin tablet ve 983 bin bilgisayar satıldığını bildirdi.

Türkiye'de dün 13 bin 215 ile 6 Ocak'tan bu yana en yüksek sayıda yeni koronavirüs vakası tespit edilirken yeni vakalardaki artışı geriden takip eden günlük ölüm sayısı bir önceki güne göre 1 düşüşle 64 oldu.

Uluslararası yatırım kuruluşları 10 yıllık ABD tahvil faizi için beklentisini yükseltti. Goldman Sachs değerlendirmesinde 10 yıllık ABD tahvili için 2021 yıl sonu beklentisi yüzde 1,5 olan seviyesinden yüzde 1,9'a çıkarıldı. Societe Generale'nin öngörüsü ise 10 yıllık ABD tahvil faizinin yıl sonunda yüzde 2'yi bulacağı yönünde.

Japonya'da 2020 dördüncü çeyrek için GSYH rakamları aşağı yönlü revize edildi. Daha önce yüzde 12,7 olarak gerçekleştiği tahmin edilen 4'ncü çeyrek GSYH büyüme oranı yüzde 11,7 olarak değiştirildi.

AHK-DÜNYA paneli bugün... Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) ile DÜNYA işbirliğinde sürdürülen “Sektörler Konuşuyor” online yayın serisinde “Bankacılık ve Sigorta Sektörü” tartışılacak. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın moderasyonunda bugün 14:00’te başlayacak panele AHK Türkiye Başkanı Dr. Markus C. Slevogt ile banka ve sigorta şirketlerinin temsilcileri katılacak.

GÜNÜN AJANDASI

Önemli bir verinin öne çıkmadığı yeni günde, Fitch'in Türkiye ile ilgili webinarı, Euro Bölgesi final büyüme ve Almanya ticaret rakamları izlenecek.

Avrupa'da en önemli veri Euro Bölgesi 2020 yılı 4'üncü dönem final GSYH rakamları gelecek. Öncü verilerde dönemsel yüzde 0,6, yıllık yüzde 5 düşüş açıklanmıştı.

Almanya'dan ticaret dengesi, cari işlemler dengesi verileri gelecek.(10.00).

ABD'de Şubat ayına ilişkin NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi açıklanacak (14.00). Endeks bir önceki ay 95,0 puan olmuştu. ABD'de 3 yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Global Ekonomik Görünüm" raporunu yayınlayacak (13.00).

Fitch Ratings, bugün Türkiye ve Türk finansal kuruluşlarına ilişkin bir webinar düzenleyecek. Türkiye'nin kredi notundaki son gelişmelerin ve bunun Türk bankacılık sektörüne etkilerinin detaylı olarak tartışılacağı webinar, Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak.