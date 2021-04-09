Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Nisan 2021)

Haftanın kapanışında, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi; yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: ABD dolarının küresel piyasalarda zayıfladığı hafta genelinde, Dolar/TL kuru 8,15 civarında sıkıştı. Gün içerisinde aşağı ya da yukarı yönlü hareketlense de kapanışlar 8,10-8,15 bandının dışına çıkmadı. Haftanın son işlem gününde de benzer bir seyir yaşanıyor. Sabah saatleri itibarıyla dolar/TL, 8,13-8,14 seviyelerinden işlem görürken; euro/TL 9,70'in altında değerleniyor.

Piyasalar: Küresel hisse senedi piyasaları, ABD'de enflasyon endişelerinin azalmasının tahvil getirilerini düşürmesi ve Wall Street'i canlandırmasıyla rekor seviyelere yakın seyrediyor ancak Çin hisselerindeki zayıf seyri Asya borsalarındaki kazanımları sınırladı. Küresel hisse senetlerini izleyen MSCI endeksi Asya borsasındaki ilk işlemlerde rekor seviyeyi gördükten sonra yatay seyrediyor.

Altın fiyatları, Çin'deki üretici fiyat endeksindeki artışın hızlı toparlanma umutlarını artırmasıyla geriledi ancak dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle haftayı yüzde 1'den fazla artıda bitirmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1.751 dolar düzeyinde.

Petrol: Yatırımcılar başlıca petrol üreticilerinin artan petrol arzını ve COVID-19 salgınının yakıt talebine olan etkisini değerlendirirken, petrol fiyatları sınırlı değişim kaydetti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 2 sent düşüşle 63.18 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,2 artışla 59,70 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bitkisel yağ üretim operatörü, doğalgaz sayaç sökme takma elemanı, elektrik tesisatçısı ve presçi gibi 40 meslek dalına Mesleki Yeterlik Belgesi zorunluluğu getirdi. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacaklar.

Toplamı 115 milyar lirayı bulan proje bazlı teşvik sistemi kapsamındaki yatırımları araştırdık. Yüksek teknoloji ve stratejik alanlarda dev bütçe gerektiren 34 projede üretim süreci farklı seyrediyor. Mehmet Kaya'nın derlediği haberin ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "istikrarı bozan askeri modernizasyon çabaları" iddiasıyla 7 Çinli süper bilgisayar şirketinin kara listeye alındığı duyuruldu.

CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Ukrayna'ya destek için önümüzdeki haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüklerini söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisine desteği azaltmanın çok uzağında olduklarının sinyalini verdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ekonomiyi desteklemek için bu ay açıklayacakları yeni teşvik paketinin muhtemelen 32 milyar eurodan daha büyük olacağını söyledi.

Çin'de Mart ayında gerek tüketici gerekse üretici fiyatları beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. (10.00) Merkez Bankasının bir önceki anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 11,54 olarak açıklanmıştı.

TÜİK dış ticaret endekslerini açıklayacak (10.00).

Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret ve cari işlemler dengesi verileri aynı saatte gelecek (09.00).

ABD'de üretici fiyatları (15.30), toptan stoklar (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri bulunuyor.