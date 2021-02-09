Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (9 Şubat 2021)

Veri bakımından zayıf günde Bitcoin ve Dodgecoin başta olmak üzere kripto para birimlerinde Elon Musk destekli yukarı yönlü hareketler izleniyor. Yurt içinde Merkez Bankası'nın yatırımcı, ekonomist ve analistlerle düzenleyeceği toplantı ön plana çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Haftanın açılışında 7,02'lere çekilen fakat gün içerisinde yükselişe geçerecek 7,12'ye tırmanan dolar/TL, 7,07'den günü tamamlamıştı. Benzer grafikleri çizen euro/TL de 8,46 ile 8,57 arasında dalgalandıktan sonra 8,53'ten günü bitirmişti. Hem dolar/TL hem de euro/TL'de bu sabah dünkü kapanış seviyelerinde yatay hareketler gözleniyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, ABD borsalarının rekor kırmasının ardından yükseliş kaydederken, ABD vadelileri yatayda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün yüzde 0,3 civarı yükselişte.

Petrol: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, önde gelen üreticilerin arz kısıntısını disiplin içinde uygulamaya devam etmelerine ve akaryakıt talebinde toparlanmanın piyasalara destek vereceği beklentileri ile 13 ayın zirvesine ulaştı. Brent petrolün varili 61 doların üzerinde işlem görüyor.

Altın: Geçen haftanın ortasında 1.800 doların altına çekildikten sonra hızla toparlanan altın fiyatları iki günlük yükselişin ardından bugüne de artıda başladı. Spot altınının onsu, 1.843 dolar; gümüşün onsu ise 27,5 dolar düzeyinde.

Kripto Paralar: Tesla'nın ocak ayında 1,5 milyar dolar tutarında Bitcoin aldığını açıklaması ve ürünlerinin satın alınmasında Bitcoin'i sınırlı oran ile de olsa ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlandığını duyurması Bitcoin fiyatına rekor kırdırmaya devam ediyor. Bitcoin son 24 saat içinde 47.513 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda dün sabaha göre yüzde 21,51 artışla 46.497 dolar seviyesinde. Yıl başından bu yana getiri ise yüzde 60'a yaklaştı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ziyareti sırasında, “Eğer sabırlı olursak 2023 yılına kadar enflasyon yüzde 5 olabilir. Enflasyon düşürmesinde çok kararlıyız.” değerlendirmesi yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın toplumun acil ihtiyacı olarak gördükleri 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi planı konusunda bugün iş insanları ile görüşme yapacakları kaydedildi.

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini bir kez daha yükseltti. Koronavirüs yardım paketinin büyüklüğü konusunda beklentisini 1,1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolar seviyesine çıkaran Goldman Sachs, 2021 yılmının ikinci çeyreği için ABD ekonomisinde büyüme beklentisini de yüzde 10'dan 11'e yükseltti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin resesyonun vurduğu ekonomiyi desteklemek için teşviklerini uygulamada tutmaya devam edeceğini, ancak hükümetlerin de harcamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Aralık 2020 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

TCMB, yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı düzenleyecek.

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (14.00), JOLTS açılan iş sayısı (18.00) ve 3 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) takip edilecek.



Almanya'da cari ve ticaret dengesi (10.00) izlenecek.

Salıyı Çarşambaya bağlayan saatlerde MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.