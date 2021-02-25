Güne başlarken: 'Ekonomik Reform'un tarihi belli oldu

Yurt içi ve yurt dışında yoğun veri akışı ve gündemin bulunduğu günde, Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi, TCMB tutanakları ve para banka istatistikleri ön plana çıkıyor. Yurt dışında ise ABD büyüme rakamları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Geçen cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7,17 düzeyinde kapattı. Dolar/TL'de bu sabah ise dünkü kapanış seviyeleri olan 7,16-7,17 bandında yatay hareketler mevcut. Euro/TL'de de geçen haftanın ortasında başlayan yükseliş hareketi kuru, 8,36'dan 8,80 düzeyine kadar taşıdı. Euro/TL, bu sabah saatlerinde 8,73'lerden işlem görüyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, faiz oranlarının uzun süre düşük kalacağını tekrar teyit etmesinin ardından yükseldi. Powell'ın açıklamaları yüksek enflasyonun Fed'in para politikasını sıkılaştırmasına neden olabileceği yönündeki piyasa endişelerini yatıştırdı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,6 yükseldi.

Petrol: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gevşek para politikasının devam edecek olması ve ABD'nin düşük ham petrol üretimi fiyatlara destek verdi. Brent petrolünün varil fiyatı 67,44 dolar seviyesine kadar yükseldi. ABD ham petrolü ise 64 dolara yaklaştı.

Altın: ABD Hazine kağıdı getirilerinde yukarı hareketin sürmesi uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını yeniden 1.800 dolar seviyesinin altına indirdi. 1.794 dolar seviyesine kadar çekilen altının ons fiyatı buradan gelen tepki alımlarıyla 1.797 seviyelerinde dengelendi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı paylaşımda Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Elvan, 'Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak' ifdadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump’ın ABD’de yaşama ve çalışma izni olan Yeşil Kart’a ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson & Johnson'ın geliştirdiği tek dozluk koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.



Güney Kore Merkez Bankası(BOK), faiz oranını değiştirmedi.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ofis dışından çalışmanın kendi çalışma kültürleri açısından bir anormallik olduğunu ve bunu yeni normal olarak görmediğini söyledi. Solomon, "Ofis dışından çalışma bizim için ideal değil ve bunu yeni normal olarak görmüyoruz. Bu bize göre yakın zamanda düzeltilmesi gereken bir anormallik" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK Ekonomi Güven Endeksini açıklayacak. Ekonomik Güven Endeksi yılın ilk ayında yüzde 1,2 artışla 96,2 seviyesine yükselmişti (10.00).

TCMB, 18 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).



Fitch Ratings, Türkiye'nin de aralarında olduğu önde gelen gelişmekte olan ekonomilerin tartışılacağı bir webinar düzenleyecek. Fitch'in Global Ülke Kredi Notları Bölümü kıdemli analistlerinin katılacakları webinarda, Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Hindistan, Güney Afrika'ya ilişkin en sıcak konular ele alınacak (18.00).

ABD'de 2020 yılının son çeyreğine ilişkin revize GSYH rakamları açıklanacak. İlk verilerle yüzde 4,0 büyüyen ekonominin, yüzde 4,3 büyümeye revize edileceği tahmin ediliyor (16.30).



ABD'nin diğer takip edilecek verileri dayanıklı mal siparişleri, işsizlik başvuruları (16.30), bekleyen konut satışları (18.00), Kansas Fed imalat endeksi (19.00) olacak. 7 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde bulunuyor.

Avrupa piyasasında Almanya'da GFK Tüketici Güven Endeksi (10.00),

Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm Endeksi (13.00) öncelikli izlenecek veriler olacak.



Avrupa Birliği(AB) ülkelerinin liderleri, COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmeler ve güvenlik konularında zirve toplantısı yapacak.

Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Euro Bölgesi makroekonomik gelişmeleri ve politika görünümü ele almak üzere bir araya gelecekler.