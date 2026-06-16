Güneş enerjisinde yılın üretim rekoru kırıldı

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Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektrik, günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün ülkede toplam 972 bin 52 megavatsaat elektrik üretildi.

Elektrik üretiminde en yüksek payı yüzde 25,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı.

Güneş enerjisi santralleri yüzde 19 payla ikinci sırada yer alırken, ithal kömür santralleri yüzde 11,5 payla üçüncü oldu.

Güneşten 184 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi

Güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 184 bin 466 megavatsaate ulaştı.

Bu rakam, Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden günlük elektrik üretiminde yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Elektrik tüketimi 966 bin 812 megavatsaat oldu

Türkiye'de dün günlük elektrik tüketimi 966 bin 812 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Gün içinde en yüksek tüketim 46 bin 919 megavatsaatle saat 15.00'te ölçüldü. En düşük tüketim ise 30 bin 427 megavatsaatle saat 06.00'da kaydedildi.

Elektrik ihracatı ithalatı aştı

Türkiye dün 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı yaptı.

Aynı gün elektrik ithalatı ise 2 bin 785 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.