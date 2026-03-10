Güney Afrika ekonomisi 2025'te yüzde 1,1 büyüdü

Güney Afrika İstatistik Kurumu (STATSSA), 2025'in son çeyreğini de kapsayan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre Güney Afrika geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 oranında büyüyerek üst üste dört çeyrekte büyüme kaydetti.

Ülke ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,1, ikinci çeyreğinde yüzde 0,9, üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyümüştü.

Güney Afrika ekonomisinde geçen yıl üretim tarafında büyümenin lokomotifi finans, gayrimenkul ve iş hizmetleri olurken, imalat, inşaat ve enerji sektörlerinde daralma kaydedildi.

Ülkenin GSYH'si 2025 genelinde yüzde 1,1'lik büyüme ile 426 milyar dolar seviyesine ulaşarak, kıtanın en büyük ekonomisi ünvanını korudu.