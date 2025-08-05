Güney Afrika, Türkiye ile ticarete öncelik verdi

Güney Afrika’nın ABD’nin gümrük tarife zammına karşı alternatif ticaret ortak­larıyla ilişkilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir strateji yü­rürlüğe koyduğu bildirildi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbir­liği Bakanlığından yapılan açık­lamada, Güney Afrika’nın ABD ithalatındaki yüzde 0,25’lik pa­yına karşın 8 Ağustos’a uygula­maya konulacak yüzde 30’luk yeni gümrük tarifesinin “anla­şılmaz” bir karar olarak nitelen­dirilerek, bunun karşılıklı iliş­kilere zarar verdiği ifade edildi.

Alternatif pazarlara yönelecek

Güney Afrika’nın her iki ül­kenin çıkarlarını geliştirecek bir anlaşmaya varmak amacıy­la ABD ile temaslarını sürdüre­ceğinin kaydedildiği açıklama­da, yeni tarife rejiminin Güney Afrika ekonomisi üzerinde doğ­rudan etki yaratabileceği, alter­natif pazarlara yönelmenin bir zorunluluk haline geldiği belir­tildi. Bu durumun şimdiye dek yeterince değerlendirileme­miş pazarlarda yeni ortaklık­lar geliştirmek için de bir fır­sat sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu bağlamda, Gü­neydoğu Asya Uluslar Birli­ği (ASEAN) ülkeleri ile birlikte Türkiye de stratejik önceliğe sa­hip hedef pazarlar arasında yer almaktadır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa Birli­ği (AB), Çin, Tayland, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi pazarla­ra açılma konusunda halihazır­da önemli mesafeler kat edildiği belirtildi.

2 milyar dolarlık ticaret hacmi

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 410 milyar doları aşan Güney Afrika, 2025 itibarıyla Afrika’nın en büyük ekonomisi unvanını taşıyor.

Resmi verilere göre Türki­ye’nin, Sahra Altı Afrika’daki en büyük ticaret ortağı Güney Af­rika ile ikili ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 2 milyar doları buldu.

Bu ticaretin yaklaşık 700 mil­yon doları Türkiye’den ihracat, 1,3 milyar doları Güney Afri­ka’dan ithalat olarak gerçekleş­ti. Türkiye’nin Afrika’ya yönelik açılım stratejisinde kilit role sa­hip Güney Afrika’da madencilik ve tekstil sektörleri başta olmak üzere yaklaşık 100 milyon do­larlık yatırımı bulunuyor.