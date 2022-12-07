Güney Anadolu Bölgesinin 11 aylık ihracatı, 11.3 milyar dolar

Ahmet Fikret Kileci açıklamasında, ihracatın ülke ekonomisindeki önemine de vurgu yaptı ve “Ekonomimiz 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 0.7 puan oldu. Yani büyümenin yüzde 17’si net ihracat kaynaklı. İhracat, üretim ve istihdam demektir. Rekabetçi ürünlerle ihracatımızı büyütmek ve daha katma değerli hale getirmek için markalarımızla birlikte büyük bir uğraş veriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, güçlü sanayisi, geniş tarım arazileri ve gastronomisi ile Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Bölgenin ihracat tarafında yakaladığı büyüme trendi ise devam ediyor. Kileci, bölgenin 11 aylık ihracat karnesi hakkında bilgi verdi. 2022’nin Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ihracatı 11.3 milyar dolar, aynı dönemde 2021 yılına göre yakalanan büyümeyi ise yüzde 6.5 olarak aktardı. Markalarında bu konuda güçlü bir bilinç ve çaba olduğunu söyleyen Kileci, “İhracatçılarımızın bu gayretine devletimiz de çeşitli enstrümanlarla katkıda bulunuyor. Türkiye’nin ilerleyen yıllarda ihracatını daha katma değerli hale getireceğine ve ekonomiye sunduğu katkının daha da artacağına inanıyoruz. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak bütün gücümüzle ve ihracatçı markalarımızla bu amacı gerçekleştirme uğraşı içindeyiz” dedi.

“11.3 milyar doların 9.6 milyar doları Gaziantep’ten”

Bölgenin birinci, Türkiye’nin ise altıncı büyük ihracatçı şehri olan Gaziantep’in gösterdiği performansa da değinen Ahmet Fikret Kileci, bölgenin 11.3 milyar dolar olarak gerçekleşen Ocak-Kasım ihracatının 9.6 milyar dolarının Gaziantep’ten gerçekleştiğini aktardı. Gaziantep’te ihracatın ithalatı karşılama oranın son 12 ayda yüzde 121.1 olduğuna dikkat çeken Kileci, dünyadaki gelişmelere anında entegre olan bu şehrin ihracatçılarının, gayretleri ile bölgeye ve ülkeye net döviz girdisi sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. Globalde seyreden yüksek enflasyon ve Avrupa’da baş gösteren resesyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kileci,. piyasadaki siparişlerin daralmasına rağmen ilk 11 aylık periyotta ihracatı bölgelerinde bir önceki yıla göre yüzde 6.5 artırdıklarına ve böylelikle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştıklarına dikkat çekti. Yaşanan zorlukları aşmak ve ihracatta yaşadıkları ivmeyi kaybetmemek adına GAİB olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Kileci, tüm sektörlere yönelik Alım Heyetleri ve Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlediklerini belirtti. Bu yolla yeni ihraç kapıları ve yeni alıcılar peşinde olduklarını aktaran Kileci, “Bu adımlar orta ve uzun vadede bölgemize yeni pazarlar kazandıracaktır. Öte yandan, finansmana erişim, ihracatçılarımızı zorlayan önemli konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde TCMB aldığı kararla faizleri tek haneye indirdi. Atılan bu adımın piyasada da karşılık bulmasını ve ihracatçımızın finansmana erişiminin daha mümkün hale gelmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

En büyük üç ihracat pazarı: Orta Doğu, Avrupa ve Afrika

Kasım ayı ihracat rakamlarından da söz eden Ahmet Fikret Kileci, buna göre Bölgenin Kasım ayı ihracatının 1.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve Gaziantep’in tek başına 928 milyon dolarlık ihracat yaptığını dile getirdi. Kasım ayında bölgenin diğer ihracatçı şehirlerini ise şöyle sıraladı: Kahramanmaraş 120 milyon dolar, Mardin 94.5 milyon dolar, Malatya 48.5 milyon dolar, Şanlıurfa 31.9 milyon dolar, Diyarbakır 24.5 milyon dolar, Adıyaman 9.4 milyon dolar ve Kilis 8.3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yüzde 42.5 ile Ortadoğu ülkeleri, yüzde 16.1 ile AB ülkeleri ve yüzde 14.2 ile Afrika ülkeleri ihracatta en çok pay sahibi bölgeler oldu. Ticaret Bakanlığı uzmanlarını, Eximbank’ın ve İhracatı Geliştirme A.Ş’nin yetkililerini 20 Aralık’ta Birlik Hizmet Binasında ağırlayacaklarını da söyleyen Kileci, söz konusu organizasyonda ihracatçıya verilen yeni desteklerin ve finansman araçlarının tanıtılacağını kaydetti.