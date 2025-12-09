Güney Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Portekiz oldu

The Economist, 36 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiyi enflasyon, enflasyonun yayılımı, GSYH büyümesi, istihdam ve borsa getirileri olmak üzere beş temel gösterge üzerinden değerlendirdi. Bu kapsamlı analiz, salgın sonrası dönemde ülkelerin ekonomik dayanıklılığını ortaya koydu.

Yunanistan son yıllardaki ivmesini korudu

2025 listesi, Güney Avrupa ekonomilerinin liderliğini teyit etti. Geçen yıl sıralamanın zirvesinde yer alan İspanya’nın ardından bu kez Portekiz birinciliğe çıktı. Güçlü ekonomik büyüme, düşük enflasyon ve borsa performansı Portekiz’i öne taşıdı.

2010’lu yıllarda krizle anılan Yunanistan ise son yıllardaki ivmesini koruyarak Çekya ile birlikte yüzde 1,7’lik skorla altıncı sıraya yerleşti. Yunanistan, The Economist tarafından 2022 ve 2023’te de listenin zirvesinde gösterilmişti.

Kuzey Avrupa’da zayıflama

Buna karşılık Kuzey Avrupa ülkeleri bu yıl geride kaldı. Estonya, Finlandiya ve Slovakya listenin alt sıralarında yer alırken, Almanya ve Birleşik Krallık da düşük performans sergiledi. Fransa siyasi belirsizliklere rağmen 11’inci sırada yer alarak görece dengeli bir tablo çizdi.

Türkiye açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke

Türkiye, açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke olarak dikkat çekerken, İsveç, Finlandiya ve İsviçre’de fiyat artışları olağan dışı derecede zayıf kaldı. Portekiz, güçlü turizm gelirleri ve yabancı yatırımcı ilgisi sayesinde hem büyüme hem istihdamda Avrupa ortalamasının üzerine çıktı.

Borsa getirilerinde Yunanistan etkisi

Borsa performansında İsrail dikkat çeken bir toparlanma yaşadı. Yunanistan ise yüzde 44’lük genel endeks artışıyla en hızlı büyüyen ekonomiler arasında dördüncü sıraya yerleşti. Portekiz borsası da 2025’te yüzde 20,9’luk yükselişle yatırımcılarına güçlü kazanç sağladı.