'Güney Gaz Koridoru, enerji güvenliğimiz için kritik bir fırsat'

Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı Bakü'de yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile ABD, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Bosna Hersek, Moldova, İtalya, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 24 ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, son dönemdeki uluslararası siyasi gelişmeler ve jeopolitik gerilimlerin, enerji arzının güvenliğini artırma konusunda bölgesel ve küresel diyaloğun önemini ortaya koyduğunu belirtti. Güney Gaz Koridoru Projesi'nin enerji güvenliği ve yeşil enerji için kritik bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Bakan Bayraktar, toplantıya yüksek düzeyde katılımın, bölge ülkelerinin enerji güvenliğini daha uygun fiyatlarla sağlama konusundaki kararlığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Güney Gaz Koridoru'nun uzun vadeli enerji işbirliği sağlama açısından kritik rolüne ve bu konuda güçlü bağlılık ve ortak anlayış bulunduğuna işaret eden Bayraktar, Bakü'deki toplantıyı söz konusu işbirliğine temiz enerji projelerini de ekleme fırsatı olarak gördüklerini aktardı. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan'ın, bu projeyi geliştirmek için birlikte çalıştığını belirten Bayraktar, "Bu proje, dünyanın dört bir yanındaki bölgesel yeşil enerji koridorlarının en büyük örneklerinden biri olma potansiyeline sahiptir” dedi.

Enerjide yerli kaynak vurgusu

Toplantıya katılan neredeyse tüm katılımcıların yeşil ekonomi doğrultusunda iddialı planlara sahip olduğunu aktaran Bayraktar, Türkiye'nin, bu bağlamda ortaklık ve işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Son 10 yılda Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğini artırmak için bir dizi altyapı projesi geliştirdiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, “yeniden gazlaştırma terminallerine yaptığı yatırımların yanı sıra iletim ve depolama kapasitesi sayesinde Türkiye, şu anda gaz ihtiyacının yarısını sıvılaştırılmış formda ithal ediyor. Ayrıca, önümüzdeki beş yıl içinde 12 milyar metreküpe ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer bir önemli adım da Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin tam olarak kullanılması ve enerji tarafında yeni bir girişimin kurulmasını içeriyor" ifadelerinde bulundu.

Yenilenebilir enerji tarafında, geçen yıl Bakü'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2035'e kadar rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini dört katına çıkararak 120 gigavata ulaşma hedefini açıkladığını anımsatan Bayraktar, “Bu iddialı yenilenebilir enerji programı, hidrokarbonlara olan tek taraflı bağımlılığı ve ithalat bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor” dedi.

Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz

Bugün Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli üretilen gaz sağlandığını, ayrıca, günlük petrol üretiminin, Şırnak'taki Gabar Sahasında 80 bin varile ulaştığı bilgisini paylaşan Bayraktar, "Türkiye, enerji alanında bölgesel işbirliğini ilerletmeye tam olarak kararlı. Enerji zengini bölgeleri, pazarlarla buluşturan bir ülke olarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, TANAP ve TürkAkım gaz boru hatları gibi girişimler aracılığıyla, daha geniş bölge için enerji güvenliğini güçlendirmeye bağlılığımızı göstermiş olduk” diye konuştu.

Yakın zamanda, Türkmenistan'dan yapılan doğal gaz ithalatının da Türkiye'nin arz güvenliğini sağlamlaştırma ve Orta Asya enerji kaynaklarını Avrupa pazarlarına taşıma amacına yönelik önemli bir adım olduğunu kaydeden Bayraktar,"Çeşitlendirme ve rekabetçi gaz arzı açısından bu bizim için önemli bir kilometre taşı. Gazın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'la elektrik iletim bağlantıları bulunan Türkiye, yeşil elektriğin taşınması konusunda daha fazla ortaklık ve projelere hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü ülkelerde iş birliği imkanları değerlendirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kapsamlı bir görüşme gerçekleş tirdi. Görüşmede enerji alanında devam eden iş birliklerini çok boyutlu şekilde değerlendirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarının ele alındığını söyledi.

Yeşil elektrik anlaşması 4 ülkeyi birbirine bağlayacak

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan ‘Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi’ kapsamında mutabakat zaptı imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ve Gürcistan Ekonomi Bakanı Vakhtang Tsintsadze ile bir araya geldiklerini ve ‘Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi’ kapsamında ilk somut adımı attıklarını duyurdu. Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl İstanbul Enerji Forumu'nda temellerini attığımız proje ile dört ülke, yeni enterkonneksiyon hatlarıyla birbirine bağlanacak” dedi. Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerenerji, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz elektrik iletimini sağlarken mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da beraberinde getirecek.

"Enerji alanında Avrupa'nın güvenilir ortağıyız"

Bakü'deki toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl ham Aliyev, ülkesinin enerji alanında Avrupa'nın güvenilir ortağı ve gaz sağlayıcısı olduğunu belirtti. Güney Gaz Koridoru süre cine katılan ülkelerin sayısının arttığını ve güçlü işbirliği kurarak başarı hikayesi yazdıklarını söyle yen Aliyev, enerji güvenliğinin hiç olmadığı kadar ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası haline geldiğini vurguladı. Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve TAP'tan oluşan Güney Gaz Koridoru'nun tam gücüyle çalıştığının altını çizen Aliyev, bu hattın iletim kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Aliyev, Azeri-Çırak-Güneşli ve Abşeron gibi yatakların işletilmesiyle üretimi artıracaklarını belirterek, "Fakat bunun için Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi ve güvenilir ortaklık gereklidir. Bunun için finansal kaynak gerekiyor. Maden projelerine finansmanı durdurmaya karar veren uluslararası finans kuruluşlarının bu politikalarını sonlandırması gerekiyor" dedi.