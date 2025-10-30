Güney Kore, ABD’ye 950 milyar dolar yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore temaslarının ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında tarihin en büyük ekonomik mutabakatlarından birine imza atıldığını duyurdu. Trump, Güney Kore hükümeti ve özel şirketlerinin ABD’ye toplamda 950 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini söyledi.

Truth sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Trump, “Gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında Güney Kore, ABD’ye 350 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etti. Ayrıca, bizden büyük miktarda petrol ve doğalgaz satın alma ve Güney Koreli şirketlerin ABD’ye 600 milyar doları aşkın yatırım yapması konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

“Nükleer tahrikli denizaltı inşasına izin verdim”

ABD Başkanı, savunma iş birliği alanında da önemli bir karar açıkladı. Güney Kore’nin talebi üzerine nükleer enerjiyle çalışan denizaltı üretimine onay verdiğini duyuran Trump, “Kendilerine mevcut eski tip ve hantal dizel denizaltılar yerine nükleer tahrikli bir denizaltı inşa etme izni verdim. Bu denizaltı, ABD’nin Philadelphia Tersaneleri’nde üretilecek” dedi.

Trump, bu adımın ABD ekonomisine de katkı sağlayacağını belirterek, “Ülkemizin gemi inşa sektörü yakında büyük bir geri dönüş yapacak” ifadelerini kullandı.

“İttifakımız her zamankinden güçlü”

Trump, Güney Kore ile olan askeri ve stratejik iş birliğinin “her zamankinden daha güçlü” olduğunu vurguladı. Görüşmelerde ticaret, enerji güvenliği ve bölgesel savunma konularında geniş kapsamlı mutabakat sağlandığını belirtti.

Trump’ın açıklaması, Washington ile Seul arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Lee’den nükleer denizaltı talebi

Trump, önceki gün Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile başkent Seul’de bir araya gelmişti. Görüşmede Lee, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar konusunda destek isteyerek, “Nükleer silahlı değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel denizaltılar istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ise görüşmenin ardından, “Ticaret anlaşmasını büyük ölçüde tamamladık ve ulusal güvenlik dahil birçok konuda sonuca ulaştığımızı düşünüyorum” demişti.