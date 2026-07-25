Güney Kore çipte 950 milyar dolarlık ABD ortaklığı kuruyor

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Güney Kore, yapay zekâ yatırımlarıyla hızla büyüyen bellek çipi talebini uzun vadeli ABD ortaklıklarına dönüştürüyor. Samsung Electronics ve SK Hynix’in ABD’nin önde gelen teknoloji şirketleriyle kuracağı tedarik ortaklıklarının toplam büyüklüğü 950 milyar dolara ulaşacak.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Politika Danışmanı Kim Yong-beom, SK Hynix’in ABD’li teknoloji şirketlerine 750 milyar dolarlık bellek çipi sağlayacağını açıkladı.

Samsung Electronics ise ABD merkezli çip şirketi Broadcom’a 200 milyar dolarlık tedarik gerçekleştirecek. Açıklama, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un San Francisco ziyareti sırasında yapıldı.

SK Hynix’e 750 milyar dolarlık pay

Ortaklığın en büyük bölümünü SK Hynix üstlenecek. Şirket, Nvidia dahil ABD’nin büyük teknoloji şirketlerine toplam 750 milyar dolarlık bellek çipi sağlayacak.

SK Hynix, yapay zekâ işlemcilerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek pazarının önde gelen üreticileri arasında bulunuyor. Yapay zekâ veri merkezlerinin büyümesi, şirketin ürettiği gelişmiş bellek ürünlerine yönelik talebi artırıyor.

Uzun vadeli tedarik ortaklığı, SK Hynix’in üretim kapasitesini ABD teknoloji sektörünün yatırım takvimine bağlayacak. Şirketin fabrika yatırımları, üretim planlaması ve finansman ihtiyacı anlaşmaların uygulanma hızına göre şekillenecek.

Samsung Broadcom’a çip sağlayacak

Samsung Electronics’in ortaklıktaki payı 200 milyar dolar olarak açıklandı. Şirket, ABD merkezli Broadcom’a uzun vadeli çip tedariki sağlayacak.

Broadcom, veri merkezleri, ağ altyapısı ve yapay zekâ sistemleri için özel işlemciler ile bağlantı çözümleri geliştiriyor. Şirketin ürünleri yüksek miktarda bellek ve veri aktarım kapasitesine ihtiyaç duyuyor.

Samsung’un Broadcom ile kuracağı tedarik hattı, şirketin yapay zekâ çip pazarındaki konumunu güçlendirebilir. Samsung son dönemde SK Hynix ile arasındaki yüksek bant genişlikli bellek rekabetini kapatmaya çalışıyor.

Nvidia ortaklığın merkezinde

Güney Kore yönetimi, anlaşmalarda Nvidia dahil ABD’nin büyük teknoloji şirketlerinin yer aldığını açıkladı.

Nvidia’nın yapay zekâ işlemcileri, yüksek bant genişlikli bellek olmadan tam kapasiteyle çalışamıyor. İşlemcilerin performansı kadar bellek hızı ve enerji verimliliği de veri merkezlerinin toplam kapasitesini belirliyor.

SK Hynix ve Samsung’un uzun vadeli tedarik anlaşmaları, Nvidia ve diğer ABD’li şirketlerin gelecek yıllardaki çip ihtiyacını güvence altına alabilir.

Bellek çipinde arz kontrolü değişiyor

Samsung Electronics ve SK Hynix, küresel bellek çipi üretiminin en büyük oyuncuları arasında bulunuyor.

Yapay zekâ sistemlerinin büyümesiyle birlikte bellek çipleri, grafik işlemciler kadar stratejik ürünler haline geldi. Özellikle yüksek bant genişlikli bellek arzındaki sınırlamalar, yapay zekâ sunucularının teslimat takvimini etkiliyor.

950 milyar dolarlık ortaklık, ABD teknoloji şirketlerinin bellek arzını uzun vadeli sözleşmelerle güvence altına alma eğilimini güçlendirecek.

Güney Kore üretim kapasitesini büyütüyor

Güney Kore haziran ayında Samsung Electronics ve SK Hynix öncülüğünde 576 milyar doları aşan yeni çip yatırım programı açıklamıştı.

Samsung ve SK Hynix’in ülkenin güneybatısında ikişer yeni çip fabrikası kurması planlanıyor. Bölgedeki yatırımın elektrik, su, lojistik ve yetişmiş iş gücü ihtiyacı büyük bir altyapı programını gerektiriyor.

Yeni ABD ortaklıkları, Güney Kore’de planlanan fabrikaların uzun vadeli müşteri ve gelir görünümünü güçlendirebilir.

950 milyar dolarlık sipariş üretim riskini azaltıyor

Çip sektöründe fabrikaların kurulması ve üretime geçmesi yıllar sürebiliyor. Şirketler talep görünümü netleşmeden büyük ölçekli kapasite yatırımı yapmakta zorlanıyor.

Uzun vadeli tedarik anlaşmaları, Samsung ve SK Hynix’in yeni üretim tesislerine ilişkin yatırım kararlarını destekleyebilir. Önceden belirlenen sipariş büyüklüğü, milyarlarca dolarlık fabrika yatırımlarının finansman riskini azaltıyor.

Buna karşılık yapay zekâ talebinin yavaşlaması veya teknoloji mimarisinin değişmesi, uzun vadeli üretim planlarında kapasite fazlası riski yaratabilir.

ABD çip zincirini müttefiklere bağlıyor

Washington, gelişmiş çip tedarik zincirini Çin’den uzaklaştırarak ABD ve müttefik ülkelerde yoğunlaştırmaya çalışıyor.

Güney Koreli üreticiler, ABD teknoloji şirketlerinin ihtiyaç duyduğu bellek ürünlerinde kritik konumda bulunuyor. Samsung’un ABD’de üretim yatırımları bulunurken SK Hynix de Indiana’da gelişmiş paketleme tesisi kurmayı planlıyor.

Yeni ortaklık, ABD’nin yapay zekâ altyapısındaki bellek ihtiyacını Güney Kore üretimiyle güvence altına alacak.

Çin’e karşı yeni teknoloji ekseni

ABD ile Güney Kore arasındaki çip ortaklığı, Çin’in bellek sektöründeki hızlı büyümesine karşı da stratejik önem taşıyor.

Çinli üreticiler standart bellek ürünlerinde kapasitesini artırırken gelişmiş yapay zekâ belleğinde Güney Koreli şirketlerin gerisinde bulunuyor.

Samsung ve SK Hynix’in üretiminin büyük bölümünü uzun vadeli ABD sözleşmelerine bağlaması, Çinli teknoloji şirketlerinin gelişmiş çiplere erişimini daha da zorlaştırabilir.

Enerji ve su hesabı büyüyecek

950 milyar dolarlık tedarik takviminin karşılanması için yeni fabrikaların zamanında devreye alınması gerekecek.

Yarı iletken üretimi yüksek miktarda elektrik ve ultra saf su tüketiyor. Güney Kore’nin planladığı üretim merkezlerinde enerji santralleri, iletim hatları, barajlar ve geri dönüştürülmüş su altyapısı gündemde bulunuyor.

Altyapı yatırımlarının gecikmesi, çip fabrikalarının devreye alınma takvimini ve ABD’li şirketlere yapılacak teslimatları etkileyebilir.

Piyasa uygulama takvimini izleyecek

Açıklamada tedarik sözleşmelerinin kaç yılı kapsayacağı, yıllık teslimat miktarı ve fiyatlama yöntemi ayrıntılı olarak paylaşılmadı.

Piyasalar anlaşmaların şirket bilançolarına nasıl yansıyacağını, yeni fabrika yatırımlarının hangi takvimle ilerleyeceğini ve çip fiyatlarının uzun vadeli sözleşmelerde nasıl belirleneceğini izleyecek.

Ortaklığın uygulanması, yapay zekâ yatırımlarının devam etmesine ve ABD’li teknoloji şirketlerinin veri merkezi harcamalarını sürdürmesine bağlı olacak.