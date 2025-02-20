Güney Kore menşeli diş protezi ithalatına yeni düzenleme

Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" için yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin, ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuruya istinaden Megagen Implant Co. Ltd. ve Dio Corporation firmaları için yeniden açılan ve Bakanlığa bağlı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonrasında, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haksız rekabet önlemi güncellendi

Soruşturma sonucu, dampinge karşı mevcut önlemin söz konusu firmalarca ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı tespit edildi. Yeni Tebliğ'le, ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 15 ve 25'i oranında, kilogram başına da 140 ila 320 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.