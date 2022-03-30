Güney Kore menşeli "ftalik anhidrit" ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığınca Güney Kore menşeli "ftalik anhidrit" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Petkim Petrokimya Holding AŞ tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Güney Kore menşeli "ftalik anhidrit" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ftalik anhidrit, özellikle plastik üretiminde kimyasal bir ara madde olarak kullanılıyor. Kablolardan borulara, hortumlardan deri kumaşa, ayakkabılardan esnek PVC'lere kadar çeşitli ürünlerin üretiminde de bu maddeden yararlanılabiliyor.