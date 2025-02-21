Güney Kore, Trump’ın gümrük vergilerinden muafiyet talep etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararının ardından Güney Kore hükümeti, bu vergilerden muaf olmak için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Washington'u ziyaret eden Bakan Yardımcısı Park Jong-won'un ABD yetkilileriyle görüşerek, yeni gümrük vergilerinden muafiyet talebinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Park Jong-won’un temasları sırasında Güney Kore-ABD Serbest Ticaret Anlaşması’nın (KORUS FTA) önemine vurgu yaptığı ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin altını çizdiği belirtildi. Güney Koreli yetkilinin, ülkesinin ABD’ye yaptığı büyük yatırımlara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki gümrük vergilerinin büyük bölümünün serbest ticaret anlaşması kapsamında kaldırıldığını hatırlattığı ifade edildi.

Bakanlık, sürecin takip edileceğini ve Güney Koreli şirketlerin yeni düzenlemeden olumsuz etkilenmemesi için sektör temsilcileriyle yakın iletişim kurulacağını belirtti. Açıklamada, "ABD ile ticaret konusunda üst düzey temaslarda bulunmaya devam edecek, sektör temsilcileri ile yakın iş birliği içinde çalışarak Güney Koreli şirketlerin uğrayacağı zararı en aza indirmeye çabalayacağız" ifadelerine yer verildi.

Trump vergi uygulamasında kararlı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Trump, vergi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Herkesin ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmesi için çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerimizi istisna ya da muafiyet olmaksızın yüzde 25’e sabitleyerek basitleştiriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD’de üretim yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını belirterek, küresel ticaret sisteminde "karşılıklı vergilendirme" ilkesini devreye sokacağını duyurmuştu. “Ticarette adalet amacıyla karşılıklı vergiler uygulanmasına karar verdim. Yani ABD'ye ne uygulanırsa biz de onlara aynısını uygulayacağız” diyen Trump, küresel ticarette yeni bir dönemin sinyallerini vermişti.

Güney Kore’nin diplomatik çabalarının nasıl bir sonuç vereceği merak edilirken, Trump yönetiminin herhangi bir muafiyet tanıyıp tanımayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.