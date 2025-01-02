'Güney Kore won'u 2025'te daha da zayıflayabilir' tahmini

ING tarafından yayımlanan bir raporda, Güney Kore won'unun 2025 yılında ABD doları karşısında daha da değer kaybedebileceği öngörülüyor. 2024'te dolara karşı %14 gerileyerek 1.472,50 seviyesine düşen wonun, 2025'te 1.500 seviyesine kadar gerileyebileceği ifade edildi.

"Fed'in faiz indirim hızı ek baskı oluşturabilir"

ING ekonomisti Min Joo Kang, kaleme aldığı notta, "Fed'in faiz indirim hızının düşük seyretmesi ve ticari gerilimlerin artması, won üzerinde ek baskı oluşturabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi belirsizlikler de zayıflamaya katkı sağlıyor"

Ayrıca Kang, Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin ve ABD ile Güney Kore devlet tahvilleri arasındaki getiri farkının genişlemesinin de bu zayıflamaya katkıda bulunduğunu belirtti.

Raporda, USD/KRW paritesinin 2025'te çeyrek bazında şu seviyelerde kapanmasının beklendiği aktarıldı: ilk çeyrek 1.475, ikinci çeyrek 1.500, üçüncü çeyrek 1.450 ve son çeyrek 1.425,00. An itibarıyla USD/KRW paritesi %0,12 oranında düşüşle 1.468 seviyesinden işlem görüyor.