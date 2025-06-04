Güney Kore'de enflasyon beş ayın en düşüğünde

Güney Kore'de tüketici enflasyonu, Mayıs ayında son beş ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 1,9 oldu. Bu oran, Güney Kore Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik yıllık enflasyon hedefinin altına inmiş durumda. Enflasyondaki bu düşüş, merkez bankasının ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla uyguladığı gevşek para politikalarını sürdürmesini destekliyor.

Aylık bazda fiyatlar azaldı

Güney Kore İstatistik Ofisi'ne göre, yıllık enflasyon Nisan ayındaki yüzde 2,1 seviyesinden gerilerken, aylık bazda fiyatlar yüzde 0,1 oranında azaldı. Analistler, aylık enflasyonda değişiklik beklemiyordu.

Bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinde artış sürüyor

Yetkililer, petrol ürünleri, sebze ve meyve fiyatlarındaki gerilemenin genel fiyat artışlarını dengelediğini, buna karşın bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinde artışların sürdüğünü bildirdi. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,0, aylık bazda ise yüzde 0,2 oranında yükseldi.

Güney Kore Merkez Bankası, Mayıs ayında büyüme beklentisini düşürerek faiz oranını 25 baz puan indirip yüzde 2,50'ye çekti. Bu, Şubat ve geçen yılın son çeyreğindeki indirimlerin ardından gelen dördüncü adım oldu. Banka, ülke ekonomisinin 2025 yılı boyunca yüzde 0,8 büyümesini öngörüyor.