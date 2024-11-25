Güney Kore'de kritik dava: Samsung'un Başkanı Jay Y. Lee için 5 yıl hapis cezası isteniyor!

Samsung Electronics Başkanı Jay Y. Lee, Güney Kore'de iştirakler arasındaki tartışmalı bir birleşme süreci nedeniyle beş yıl hapis cezası istemiyle temyiz mahkemesinde yargılanıyor.

Lee, 2015 yılında Samsung C&T ve Cheil Industries arasındaki birleşmeyi, azınlık hissedarlarının zararına olacak şekilde düzenlemekle suçlanıyor. Savcılar, bu birleşmenin Lee'nin Samsung üzerindeki kontrolünü güçlendirme amacıyla yapıldığını iddia ediyor.

Alt mahkeme kararı temyize taşındı

Bu yıl şubat ayında Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Lee’yi muhasebe sahtekarlığı ve hisse manipülasyonu suçlamalarından beraat ettirmişti.

Ancak savcılar, alt mahkemenin kararına itiraz ederek davayı temyize taşıdı. Pazartesi günü sona eren duruşmalarda savcılar, Lee’nin eylemlerinin hissedar çıkarlarını ihlal ettiğini ve cezalandırılması gerektiğini savundu.

Savcılık, kapanış argümanlarında Lee’nin birleşme sürecini kendi liderliğini güçlendirmek için kullandığını öne sürdü. Savcılar, “Azınlık hissedarlarının zararına yapılan bu düzenleme, Lee’nin kişisel güç arayışının bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Lee suçlamaları reddetti

Savunmasında suçlamaları reddeden Jay Y. Lee, Samsung'un karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara dikkat çekti. Lee, "Samsung’un geleceğiyle ilgili ciddi endişelerin farkındayım. Karşılaştığımız zorluklar her zamankinden daha büyük. Şirketi yeniden yapılandırarak krizden çıkarmak için bir fırsata ihtiyacımız var" dedi.

Diğer Samsung yöneticileri de mahkemeye sundukları savunmalarda, şirketin Güney Kore ekonomisindeki kritik rolünü vurgulayarak, Lee'nin cezalandırılmasının ekonomik istikrara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Samsung’da kriz derinleşiyor

Lee’nin davası devam ederken, Samsung, artan rekabet ve ekonomik baskılarla mücadele ediyor. Şirket, yapay zeka çipleri alanında SK Hynix ve TSMC gibi rakiplerinin gerisinde kalırken, yılbaşından bu yana hisse değerinde yüzde 25’in üzerinde bir düşüş yaşadı. ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin de şirkete olumsuz etkileri olabileceği ifade ediliyor.

Davanın ekonomik ve siyasi boyutları

Lee'nin liderliği konusundaki bu dava, yalnızca Samsung’un değil, Güney Kore ekonomisinin geleceği için de önemli bir dönemeç olarak görülüyor. Savcılık ve savunma, temyiz mahkemesinden çıkan kararın ardından dosyayı üst mahkemeye taşıma seçeneğini değerlendiriyor.

Samsung’un geleceğini ve Güney Kore ekonomisini yakından ilgilendiren bu dava, hem iş dünyası hem de siyasi çevreler tarafından dikkatle takip ediliyor.