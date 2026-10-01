Güney Kore'den ABD'ye dev enerji paketi: Nükleer, LNG ve doğalgaz

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ABD Başkanı Trump, Güney Kore'nin ABD'de 200 milyar dolara ulaşan enerji yatırımları yapacağını açıkladı. Plan kapsamında nükleer santrallerden LNG altyapısına kadar büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Trump'ın açıklamasına göre yatırımlar, geçen yıl iki ülke arasında varılan 350 milyar dolarlık stratejik yatırım anlaşmasının parçası olacak.

8 nükleer reaktöre 120 milyar dolar

Paketin en büyük bölümünü nükleer enerji oluşturuyor. ABD yönetimi, 120 milyar dolarlık program kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde 8 büyük ölçekli nükleer reaktör kurulmasını planlıyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in açıklamasına göre reaktörlerin Ohio, Tennessee, Güney Carolina ve Kentucky'de kurulması öngörülüyor.

Alaska LNG ve Teksas yatırımı

Trump yönetimi, Alaska LNG projesine de 50 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını açıkladı. Proje, Alaska'nın kuzeyindeki doğalgazın boru hattıyla taşınarak LNG olarak ihraç edilmesini öngörüyor.

Teksas'ın Encinal bölgesinde ise yaklaşık 22,3 milyar dolarlık doğalgaz santrali kurulması planlanıyor. 6,5 gigavat kapasiteye sahip olacak tesisin özellikle yapay zeka veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Ancak Washington ve Seul'ün açıklamaları arasında projelerin kesinleşme durumu konusunda farklılık bulunuyor. Güney Kore yönetimine göre Teksas'taki 22,3 milyar dolarlık proje kesinleşirken, nükleer yatırımlar ve Alaska LNG projesi ticari fizibilite dahil olmak üzere görüşülmeye devam ediyor.