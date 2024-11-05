Güney Kore'den Meta'ya 15 milyon dolar ceza

Güney Kore, Facebook’un sahibi Meta'ya kullanıcı verilerini yasal dayanak olmadan topladığı ve reklamcılara aktardığı gerekçesiyle 21,62 milyar won (15,67 milyon dolar) para cezası kesti. Güney Kore Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Meta, yaklaşık 980 bin Güney Koreli Facebook kullanıcısının din, siyasi görüş ve cinsel yönelim gibi hassas bilgilerini kullanıcı onayı olmadan elde etti.

Ajans, bu verilerin yaklaşık 4.000 reklamcı tarafından kullanıldığını ifade etti. Meta Kore yetkilisi ise konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Komisyon, Meta'nın kullanıcıların beğendiği sayfalar ve tıkladığı reklamlar gibi davranış verilerini analiz ederek hassas bilgilere dayalı reklam temaları oluşturduğunu belirtti.

Ayrıca Meta'nın, kullanıcıların kişisel verilerine erişim taleplerini haksız şekilde reddettiği ve yaklaşık 10 Güney Korelinin verilerinin bilgisayar korsanları tarafından sızdırılmasını engelleyemediği kaydedildi.