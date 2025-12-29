Güney Koreli perakende devi müşterilerine 1,1 milyar dolar tazminat ödeyecek

Güney Koreli çevrimiçi perakende devi Coupang, geçen ay ortaya çıkan veri ihlali skandalının ardından bilgileri çalınan 34 milyon kullanıcıya 1,17 milyar dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Şirket, ayrıca müşterilere çeşitli Coupang hizmetlerinde kullanabilecekleri toplam 50 bin won değerinde kupon sağlayacağını açıkladı. Veri ihlali sonrasında hesaplarını kapatan eski müşteriler de kupon alacaklar. Kuponlar ise 15 Ocak’tan itibaren tanımlanacak.

Coupang Corp.’un CEO’su Harold Rogers, müşterilerden özür dilerken, şirketin sorumluluklarını sonuna kadar yerine getireceğini söyledi.

18 Kasım’da ortaya çıkan veri ihlali, eski CEO Park Dae-jun’un istifası ile sonuçlanmıştı.

3 bin kişinin bilgileri kayıt altına alındı

Şirketin kurucusu Kim Bom da, şirketin hükümetle işbirliği yaparak sızdırılan tüm müşteri bilgilerini ve veri ihlalinin arkasındaki şüpheliye ait depolama cihazlarını kurtardığını duyurdu. Ayrıca, şüphelinin bilgisayarında saklanan müşteri bilgilerinin 3 bin kayıtla sınırlı olduğunu ve bu bilgilerin dışarıya dağıtılmadığını veya satılmadığını söyledi.