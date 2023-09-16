Güney Koreli şirketler teknoloji, savunma ve enerji yatırımları değerlendiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'nin başkenti Seul'de dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bir araya geldiği 24. Dünya Bilgi Forumu'na katıldı.

Kacır, ziyareti sırasında Güney Kore'nin Samsung, LG Electronics, Hyundai, LG Energy, CS Wind ve L&F gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren önemli teknoloji ve enerji firmalarının üst yöneticileriyle görüşüldüğünü belirterek, "Türkiye’nin hem Gümrük Birliği üyesi olarak hem de bütün dünyaya ihracat gerçekleştirme potansiyeli taşıyan bir ülke olarak onlara sunduğu fırsatları paylaştık." ifadesini kullandı.

'İlgileri çok yükseldi'

Görüşülen firmaların Türkiye'ye ilgisinin çok yükseldiğini ve gelecek dönemde bu yatırımların peşi sıra gerçekleşmesini hedeflediklerini vurgulayan Kacır, "Tabii Türkiye'nin en büyük avantajı, her zaman vurguluyoruz ki nitelikli insan kaynağı, nitelikli beşeri sermayesi, genç ve dinamik nüfusu. Bu, gerçekten pek çok sektörde muhataplarımızın da takdir ettiği şekilde, Türkiye'nin en önemli kuvvet çarpanı." diye konuştu.

TOGG anlatıldı

Bakan Kacır, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Dünya Bilgi Forumu"na katıldıklarını ifade ederek, bu kapsamda "Türkiye'nin özellikle mobilite teknolojilerinde attığı adımların ve özellikle Togg özelinde gerçekleşen başarı hikayesinin ve bundan sonrası için atılacak adımların" paylaşıldığı bilgisini verdi.

Kacır, "Son olarak bir yatırım resepsiyonunu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle gerçekleştirdik. Burada da Kore'nin iş dünyasının önde gelen isimleriyle ve Bilim, Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanı'yla bir araya geldik." dedi.

Üç alanda işbirliği

Güney Kore ile yüksek teknoloji, savunma sanayisi ve nükleer enerji alanlarında işbirliği potansiyelinin olduğunu değerlendirdiklerini ve bu işbirliğini gerçek kılmak için de birlikte gayret göstereceklerini belirten Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüyorum ki iki dost ülke olarak özellikle yeni ve yenilikçi teknolojilerde, derin teknoloji alanlarında önümüzdeki dönemde büyük yatırımlara birlikte imza atabiliriz. Önemli işbirliklerini birlikte gerçekleştirebiliriz. İnsanlığın yararına projeleri beraber hayata geçirebiliriz. Ayrıca, elektrikli otomobil, batarya teknolojileri, elektronik, rüzgar türbinleri, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve nükleer enerji gibi alanlar başta olmak üzere Güney Koreli şirketler, Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendiriyorlar."

Bakan Kacır, yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çeken faktörlere ilişkin yabancı firmaların, elektronik araçlar, ev aletleri, rüzgar enerjisi gibi farklı alanlarda Türkiye'nin üretim faaliyetlerine dikkati çekti.

Türkiye'nin halihazırda "otomotiv üssü" olduğunu ifade eden Bakan Kacır, rüzgar enerjisi bileşenleri üretimi konusunda da Avrupa'dan büyüyen talebin altını çizdi.

Bakan Kacır, televizyon, cep telefonu gibi elektronik araçların da Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Biz bu üretim bazının, kapasitesinin artmasını ve çeşitlenmesini hedefliyoruz." dedi.

Kacır, "Türkiye'nin özellikle son dönemde elde ettiği siyasi ve ekonomik istikrar, bütün yatırımların önünü açan temel faktör." değerlendirmesinde bulundu.