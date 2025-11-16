Güney Koreli şirketlerden çip hamlesi

Yonhap'ın haberine göre Samsung, Hyundai Motor Group, SK Group, LG Group ve Hanwha şirketleri, yerli yatırımı canlandırmaya katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Yatırım taahhütleri, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un adı geçen şirketlerin yöneticileriyle yaptığı toplantıda duyuruldu. Toplantıda, Seul ile Washington arasındaki tarife anlaşmasının uygulanmasına yönelik takip tedbirleri ele alındı.

Samsung, 5 yıllık yaklaşık 309 milyar dolar değerindeki yatırım planıyla çip üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Planın önemli bir kısmının yapay zeka veri merkezine ayrılacağı belirtiliyor.

Hyundai Motor Group, 2030'a kadar Güney Kore'ye toplam yaklaşık 86 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bunun yaklaşık 34 milyar doları yapay zeka, yazılım tanımlı araçlar, robotik ve hidrojen gibi yeni iş alanlarına ayrılacak.

SK Group da yapay zeka alanındaki artan talebi karşılamak amacıyla çip üretimine odaklanarak 2028'e kadar 88 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

LG Group, gelecek 5 yıl içinde 69 milyar dolar yatırım yapacağını, bunun yüzde 60'ını malzeme, parça ve ekipman alanlarına ayıracağını bildirdi.

Hanwha ise tersane ve savunma alanlarında yaklaşık 7 milyar dolar, ayrıca ABD'de şirkete ait olan Philadelphia Tersanesine yaklaşık 5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.