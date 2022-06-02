Güneydoğu Anadolu'dan ihracat mayısta yüzde 5.4 arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mayıs ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Geride bıraktığımız ayda Bölgenin ihracatı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre %5,4 oranında artarak 868 milyon 768 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep ise Mayıs ayını 736 milyon 735 bin dolarlık ihracatla tamamladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Geçtiğimiz ayla birlikte toplam 189 ülkeye ihracat gerçekleştiren Bölgemiz, tüm Mayıs ayları itibarıyla en fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ayı geride bıraktı. İstikrarlı bir şekilde ihracat hacmimizin büyümesi, bölge olarak üretim kapasitemizdeki gelişimin göstergesidir. İhracata gönül vererek mevcut kaynakları etkin kullanıp bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

2022 yılında bölgeden 5 Milyar dolarlık ihracat

2022 yılının kümülatif ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “Ocak-Mayıs 2022 döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2’lik artışla yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 4 milyar 293 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 10 seviyesinde bir oranla artırdı.” ifadelerini kullandı.



Mayıs ayı boyunca Bölgeden 2251, Gaziantep’ten ise 1603 aktif ihracat gerçekleştiren firma sayısı ile hem Bölge hem de Gaziantep için tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatçı sayısına ulaşıldığının altını çizen Kileci, “Küresel çapta birçok gelişmenin ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı, hammadde ve emtia fiyatlarının öngörülemediği bu dönemde, Bölge ihracatçılarımız, karşılaştıkları zorlukları kararlılıkla aşarak ihracat performansımızın en büyük mimarı olmuşlardır. Başta bölgemizin lokomotif şehri Gaziantep olmak üzere Bölgemiz çatısı altında emek veren ve sayıları her geçen gün artan ihracatçılarımızın başarısı ile gurur duyuyoruz'' dedi.

En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 39,3 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri %17,8 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise %16,5 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2022’in Ocak-Mayıs ayları arasında toplam 189 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Libya, İsrail ve Cibuti; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir'' diye konuştu. Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, pastacılık ürünleri, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünlerinin yer aldığını sözlerine ekledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı: yüzde 128,2

Gaziantep, 2022 Ocak-Mayıs dönemindeki 4 milyar 293 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri arasında yer almayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in %128,2’lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Kaydedilen ihracat rakamlarıyla Bölgemizin öncü şehri olmayı sürdüren Gaziantep, dış ticaret verileriyle ülkemiz için de örnek teşkil etmektedir. Hedefimiz, önümüzdeki aylarda Gaziantep’i en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında daha yukarılara taşımaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.



2022 yılı Mayıs ayında GAİB'e bağlı diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Başkan Kileci, Kahramanmaraş'ın 104,3 milyon dolar, Mardin'in 75,5 milyon dolar, Malatya'nın 30 milyon dolar, Diyarbakır'ın 23,4 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 19,5 milyon dolar, Adıyaman'ın 8,5 milyon dolar ve Kilis'in 8 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.