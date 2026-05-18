Güneydoğu kırsalında 60 milyarlık dönüşüm

Dicle Elektrik, 2026- 2030 dönemini kapsa­yan yeni yatırım prog­ramı kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 100 mil­yar TL’lik yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin yatırım pla­nının merkezinde kırsal şe­beke dönüşümü, dijital altya­pı, akıllı şebeke uygulamala­rı ve kayıp-kaçakla mücadele yer aldı. Şanlıurfa’da düzenle­nen DicleFest kapsamında bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yatırım programının önemli bölümü­nün kırsal alanların moderni­zasyonuna ayrıldığını belirtti. Şirketin yeni yatırım programı kapsamında 60 milyar TL’lik kaynağın kırsal alanlarda kul­lanılacağını kaydeden Arvas, 5 bin köy ve 300 bin abonenin altyapısının yenilenmesinin hedeflendiğini söyledi. Aynı dönemde şebeke otomasyo­nu ve teknoloji yatırımları için de 12 milyar TL’lik bütçe ayrıl­dığını ifade eden Arvas, ener­ji arz güvenliği ve hizmet ka­litesinin dijitalleşme yatırım­larıyla güçlendirileceğini dile getirdi.

“Kayıp-kaçak oranı yüzde 35’e düştü”

Dicle Elektrik’in teknoloji odaklı dönüşüm sürecinin sa­haya somut sonuçlar verdiği­ni belirten Arvas, özelleştir­me öncesinde bölgede yüzde 76 seviyelerinde bulunan ka­yıp-kaçak oranının 2025 sonu itibarıyla yüzde 35 seviyesine kadar gerilediğini açıkladı. Ar­vas, “Altyapı yatırımları, akıllı şebeke uygulamaları, uzaktan izleme sistemleri ve teknolo­ji destekli saha denetimleriy­le önemli sonuçlar elde ettik. Bu tablo yatırımların sahada karşılık ürettiğini gösteriyor” diye konuştu. Yeni dönemde kırsal dönüşüm yatırımlarıyla birlikte enerji arzının sürekli­liğini güçlendirmeyi hedefle­diklerini ifade eden Arvas, hiz­met kalitesinin artırılması ve kayıp-kaçakla mücadelede el­de edilen kazanımların ileri ta­şınmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu söyledi.

Toplam yatırım 185 milyar TL’yi aşacak

Şirketin bugüne kadar hiz­met bölgesinde yaptığı top­lam yatırımın 85 milyar TL’yi aştığını belirten Arvas, yeni 100 milyar TL’lik program­la birlikte toplam yatırım bü­yüklüğünün 185 milyar TL seviyesine ulaşacağını kay­detti. Arvas, “Bu büyük dö­nüşümün odağında sadece şehir merkezleri değil kırsal alanlar da yer alıyor. Tekno­lojinin desteğiyle kırsaldaki vatandaşlarımızın da kalite­li ve kesintisiz enerjiye erişi­mini güçlendirmeyi hedefli­yoruz” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa’nın şirketin yatı­rım planında özel bir yere sa­hip olduğunu söyleyen Arvas, bugüne kadar kent genelinde yapılan yatırımın 27 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Sa­dece 2025 yılı içinde 4 milyar TL’lik yatırım gerçekleştiril­diğini belirten Arvas, Şanlı­urfa’nın tarımsal üretim, sa­nayi ve kırsal yerleşimlerin enerji ihtiyacı açısından stra­tejik önem taşıdığını ifade et­ti. Arvas, “Şanlıurfa yalnızca tarihiyle değil üretim gücü ve gelişim potansiyeliyle de çok değerli. Biz de bu kadim şeh­rin enerji altyapısını teknolo­ji, dijitalleşme ve sürdürüle­bilir yatırımlarla destekleme­yi sürdürüyoruz” dedi.

DicleFest Şanlıurfa’da teknoloji ve enerji gündemi oluşturdu

Dicle Elektrik’in enerji, teknoloji ve bilim temalı etkinliği DicleFest’in dördüncüsü bu yıl Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor. Daha önce Diyarbakır, Batman ve Siirt’te düzenlenen festival bugüne kadar 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 17 Mayıs’a kadar sürecek etkinlikte planetaryum gösterileri, enerji deneyim alanları, teknoloji stantları, çocuk ve gençlere yönelik atölyeler ile sahne performansları yer alıyor. Festival kapsamında düzenlenen “Geleceğin Enerjisini Sen Tasarla” proje yarışmasına ise bölge illerinden 3 bini aşkın başvuru yapıldı.