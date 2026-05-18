Güneydoğu kırsalında 60 milyarlık dönüşüm
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin elektrik şebekesi için yeni yatırım programı açıklandı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, altyapı yatırımlarına ilişkin, 100 milyar liralık yeni yatırım tutarının 60 milyar liralık kısmının kırsal bölgeler için ayrıldığı bilgisini verdi.
Nagihan KALSIN/ŞANLIURFA
Dicle Elektrik, 2026- 2030 dönemini kapsayan yeni yatırım programı kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 100 milyar TL’lik yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin yatırım planının merkezinde kırsal şebeke dönüşümü, dijital altyapı, akıllı şebeke uygulamaları ve kayıp-kaçakla mücadele yer aldı. Şanlıurfa’da düzenlenen DicleFest kapsamında bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yatırım programının önemli bölümünün kırsal alanların modernizasyonuna ayrıldığını belirtti. Şirketin yeni yatırım programı kapsamında 60 milyar TL’lik kaynağın kırsal alanlarda kullanılacağını kaydeden Arvas, 5 bin köy ve 300 bin abonenin altyapısının yenilenmesinin hedeflendiğini söyledi. Aynı dönemde şebeke otomasyonu ve teknoloji yatırımları için de 12 milyar TL’lik bütçe ayrıldığını ifade eden Arvas, enerji arz güvenliği ve hizmet kalitesinin dijitalleşme yatırımlarıyla güçlendirileceğini dile getirdi.
“Kayıp-kaçak oranı yüzde 35’e düştü”
Dicle Elektrik’in teknoloji odaklı dönüşüm sürecinin sahaya somut sonuçlar verdiğini belirten Arvas, özelleştirme öncesinde bölgede yüzde 76 seviyelerinde bulunan kayıp-kaçak oranının 2025 sonu itibarıyla yüzde 35 seviyesine kadar gerilediğini açıkladı. Arvas, “Altyapı yatırımları, akıllı şebeke uygulamaları, uzaktan izleme sistemleri ve teknoloji destekli saha denetimleriyle önemli sonuçlar elde ettik. Bu tablo yatırımların sahada karşılık ürettiğini gösteriyor” diye konuştu. Yeni dönemde kırsal dönüşüm yatırımlarıyla birlikte enerji arzının sürekliliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Arvas, hizmet kalitesinin artırılması ve kayıp-kaçakla mücadelede elde edilen kazanımların ileri taşınmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu söyledi.
Toplam yatırım 185 milyar TL’yi aşacak
Şirketin bugüne kadar hizmet bölgesinde yaptığı toplam yatırımın 85 milyar TL’yi aştığını belirten Arvas, yeni 100 milyar TL’lik programla birlikte toplam yatırım büyüklüğünün 185 milyar TL seviyesine ulaşacağını kaydetti. Arvas, “Bu büyük dönüşümün odağında sadece şehir merkezleri değil kırsal alanlar da yer alıyor. Teknolojinin desteğiyle kırsaldaki vatandaşlarımızın da kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa’nın şirketin yatırım planında özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Arvas, bugüne kadar kent genelinde yapılan yatırımın 27 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Sadece 2025 yılı içinde 4 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirildiğini belirten Arvas, Şanlıurfa’nın tarımsal üretim, sanayi ve kırsal yerleşimlerin enerji ihtiyacı açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti. Arvas, “Şanlıurfa yalnızca tarihiyle değil üretim gücü ve gelişim potansiyeliyle de çok değerli. Biz de bu kadim şehrin enerji altyapısını teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilir yatırımlarla desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi.
DicleFest Şanlıurfa’da teknoloji ve enerji gündemi oluşturdu
Dicle Elektrik’in enerji, teknoloji ve bilim temalı etkinliği DicleFest’in dördüncüsü bu yıl Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor. Daha önce Diyarbakır, Batman ve Siirt’te düzenlenen festival bugüne kadar 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 17 Mayıs’a kadar sürecek etkinlikte planetaryum gösterileri, enerji deneyim alanları, teknoloji stantları, çocuk ve gençlere yönelik atölyeler ile sahne performansları yer alıyor. Festival kapsamında düzenlenen “Geleceğin Enerjisini Sen Tasarla” proje yarışmasına ise bölge illerinden 3 bini aşkın başvuru yapıldı.