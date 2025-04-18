Güneydoğu'dan sonra sıra Karadeniz'de: 11 ili uçuracak DOKAP için 394 milyar TL kaynak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DOKAP Eylem Planı (Doğu Karadeniz Projesi) bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

DOKAP’I uluslararası bir destinasyon olarak geliştirmek istediklerini belirten Yılmaz, yeni dönem hedeflerinden birinin 209 milyar dolarlık tarımsal hasıla oluşturmak olduğunu belirtti. Yılmaz, yeni turizm hedefinin de yılda 4,5 milyon ziyaret olduğunu vurguladı.

Zirai don zararı açıklaması

Tarım alanlarında etkili olan zirai don olayıyla ilgili çiftçilerin zararlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, iklim değişikliğine karşı yeni risklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek “İklim değişikliğinin daha fazla etkide bulunduğunun farkında olarak geçmiş alışkanlıklarımızı bırakıp, yeni şartların getirdiği riskleri de görmenin zamanıdır diye hatırlatmak istiyorum" dedi.

TARSİM'e dikkat çeken Yılmaz, "Burada Hazine ve Maliye Bakanlığımız destek veriyor, yüzde 70’ini kamu olarak biz karşılıyoruz. Ancak çiftçilerimizden bu sigortayı yaptıranlar azınlıkta. Bu sistem çalışıyor olsa, bu tür durumlarda bu tartışmaları yapmamıza gerek kalmaz, kendiliğinden bu mekanizmalar işlemiş olur” ifadelerini kullandı.

Sanayi Bakanı Kacır: 394 milyar TL kaynak aktarmayı öngörüyoruz

Sanayi Bakanı Fatih Kacır da DOKAP eylem planı ile beş yıllık dönemde bölgeye 394 milyar TL kaynak aktarmayı öngördüklerini ifade ederken "DOKAP Eylem Planı kapsamında beş yıllık dönemde hayata geçirmeyi planladığımız 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktarmayı öngörüyoruz" dedi.

DOKAP kapsamında Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Tokat, Amasya ve Çorum illeri yer alıyor. Proje 6 milyon kişinin yaşadığı bu 11 ilin kalkınmasına hız vermeyi amaçlıyor. Proje ile Samsun'da medikal, savunma, makine ve otomotiv yan sanayi sektörleri; Trabzon'da ise gemi inşa sanayii sektörlerine yönelik yatırımlar önceliklendirilecek.

Kacır, bölgenin tarımsal gayri safi yurt içi hasılasını 130 milyar TL'den 209 milyar TL'ye, ıslah edilen mera alanını 2.8 milyon dekardan 3.5 milyon dekara yükseltmeyi amaçladıklarını, turizm sektöründeli yatırımclara da 30.3 milyar lira kaynak ayırdıklarını söyledi.

Ekonomi yönetimi ilk olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde 500 milyar TL'lik kalkınma hamlesi açıklamıştı.