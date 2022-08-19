Güngör Uras'ı vefatının 4’üncü yılında andık

Türk basınının unutulmaz ismi, gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, ölümünün dördüncü yılı olan bugün, İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) düzenlenen tören ile anıldı.

1968’de başladığı gazetecilik yaşamında çok çeşitli yayınlarda uzun süreli mesai yürüten, vefatına kadar gazetemiz DÜNYA’nın yanı sıra Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı, NTV’de de televizyon programları ve yorumculuğu yapan Güngör Uras’ı anma etkinliğine, ailesi, sevenleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

İSO Meclis Salonu’ndaki etkinlikte, Tevfik Güngör Uras’ın yaşam öyküsü ve mesleki deneyimlerinin aktarılacağı film gösterimleri yapıldı.

Anma töreninde Türkiye ekonomisi ile ilgili bir panel de düzenlendi.

Güngör Uras’ın yazılarının kahramanlarından ‘Ayşe Hanım Teyze’ karakterinden esinlenilerek oluşturulan ‘Ayşe Teyzenin İzinde Türkiye Ekonomisine Bakış’ başlığını taşıyan panele, iktisatçı ve yazar Ege Cansen ile Mahfi Eğilmez konuşmacı olarak katıladı.

Moderatörlüğünü gazeteci-yazar Servet Yıldırım ile televizyon programcısı Berfu Güven'in yaptığı panele iş dünyası temsilcileri de görüş ve soruları ile katkı verdi.