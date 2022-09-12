Günlüğü 21 Euro’ya uzun tatil için ülkeler yarışıyor

Rusya’nın AB yaptırımlarına karşı doğalgaz vanalarını kapatması üzerine Avrupa’da başta emekliler olmak üzere her kesimde kış aylarında soğukta kalmamak için önlemler alınmaya başladı. Önlemler arasında kışı Akdeniz’in sıcak bir ilkelerinde geçirmek de var. Bunun üzerine Akdeniz destinasyonları Almanya ve diğer AB ülkeleri insanlarını ülkelerine çekmek için çalışmalara başladı. Tur operatörleri bu amaçla; Türkiye, Mısır, Tunus ve Fas için özel paketler hazırladı. İki ay gibi uzun süreli konaklamalar için 5 yıldızlı otelde her şey dahil günlüğü 21 Euro’luk paketler satışa sunuldu.

Türkiye’den ucuzlar da var

Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, Alman emeklilerin kış dönemini Yunanistan’da geçirmesi için devreye girdi. Bu kapsamda önce Almanya büyükelçisi ile Atina’da bir araya gelen bakan sonra Almanya’ya gidip havayolu şirketleri ve tur operatörleriyle görüştü. Oradan da Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerine de bir dizi ziyaret yaptı.

Bu alanda başlayan yarış fiyatlara da yansıdı. Türkiye’de yalnız Antalya’da bu kapsamda hizmet verecek 152 otel varken bu sayı İspanya Mayorka’da 42.

Fiyatlara gelince, Türkiye’de 22 günü 599, günlük 27 Euro olan fiyatlar Mısır Hurghada’da 60 gün 1.069, günlük 18, Fas’ta 60 gün 1.539, günlük 27, Tunus’ta 60 gün 1.769, günlük 29 Euro.

Alman tur operatörü FTI, Tunus ve Fas destinasyonlar direktörü Halina Strzyzewska, “FTI, Fas’ta Agadir ve Tunus’ta Monastir ve Djerba otelleri çekici fiyatlarla teklif yapıyor” dedi.

İspanya, hem ağlarım hem giderim

Alman tur operatörlerinden FTI ve Der Touristik Türkiye, Mısır, Tunus ve Fas ülkelere ilişkin programlarını genişletirken özellikle Almanya pazarı için harekete geçen İspanya ise fiyatların bu düzeyde olması üzerine bundan vazgeçti. Ancak İspanya’daki otelciler FTI’nin kendilerini yeteri kadar yer vermemesine sitem ediyor.

Kaç kişi gelir?

Günlüğü 21 Euro’luk uzun süreli konaklama için kaç kişinin geleceği tartışılıyor. Kış aylarında uzun dönemli tatil için gelecek kişi sayısının 2 milyona kadar çıkabileceği söyleniyor.

Kasım- Şubat aylarını kapsayan kış döneminde Türkiye’ye 2020 yılında 400 bini Almanya’dan olmak üzere Avrupa ve OECD ülkelerinden gelen toplam kişi 1.1 milyon. Bu sayı ikiye katlandığında Almanya için 800 bin, Avrupa ve OECD toplamı için 2 milyonu geçiyor.