Günlük 2.5, aylık 75 liralık destek

28 Şubat 2020

Canan SAKARYA

ANKARA - 2020 yılında işverene günlük 2,50 lira aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı torba teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

7 milyon sigortalının yararlanacağı asgari ücret desteğinin maliyeti 6.7 milyar lira olarak hesaplandı.

Yasa teklifinde ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 2019 Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 469 bin 695 işletmeye toplam 9 milyar 324 milyon 358 bin lira tutarında destek sağlandığını söyledi. AK Parti Denizli Milletvekili Ök’ün verdiği bilgiye göre; 2016 yılında aylık ortalama 1 milyon 619 bin 178 iş yerine 9 milyar 441 bin 158 lira, 2017 yılında aylık ortalama 1 milyon 674 bin 823 iş yerine 10 milyar 137 milyon 542 bin 536 lira, 2018 yılında ortalama 1 milyon 737 bin 352 iş yerine 7 milyar 764 bin 836 lira asgari ücret desteği sağlandı. Teklifte yer alan kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynağın 25 milyar liradan 35 milyar liraya çıkartılmasıyla piyasaya yaklaşık 142.086 milyar liralık bir kaynak aktarılmış olacak.

Dövizle BES’ten 3 milyar euro fon oluşacak

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dövizle katılabilme imkanı getiren düzenlemeyle 3 milyar euro gelir bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Höbek’in komisyona verdiği bilgiye göre; yurt dışında yerleşik 6,5 milyon vatandaşın BES’e katılım oranının yüzde 8 olması durumunda, yaklaşık 520 bin vatandaşın sisteme katılması öngörülüyor. Aylık katkı payının 100 euro olması halinde 10 yılda fon tutarının 3 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

55 bin aboneye erteleme

Afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim bedellerinin ertelenmesine ilişkin maddenin görüşmeleri sırasında AK Parti Denizli Milletvekili Ök, düzenlemeden Elazığ, Malatya ve Van’daki depremden etkilenen vatandaşların yararlanacağını belirterek, Elâzığ’da 43 bin, Malatya’da 12 bin olmak üzere 55 bin abonenin düzenlemeden yararlanacağını söyledi. Ök, dağıtım şirketlerinin ertelemeden dolayı gerçekleşen finansman maliyetinin ise Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılanacağını, 55 bin abonede bir yıl ödenmemesi durumunda maliyetin 30 milyon lira olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Yasa teklifi ile Esnaf Ahilik Sandığı 1 Ocak 2021’e erteleniyor. Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınıyor.

382 milyon lira İşsizlik Fonu’ndan

Teklifle, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ve sınav ücretinin 31 Aralık 2021’e kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması da düzenleniyor. AK Parti Denizli Milletvekili Ök’ün verdiği bilgiye göre; Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belge ücretlerinin işsizlik sigortasından karşılanması kapsamında bugüne kadar 776 bin 295 kişi belge alırken, 672 milyon 859 bin liralık tutar işsizlik sigortasından karşılandı. İki yıllık süre uzatımı ile 450 bin kişinin daha belge alması ve 382 milyon liralık belge ücretinin fondan karşılanması öngörülüyor.