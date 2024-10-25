Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (25 Ekim 2024)

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 258 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 963 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 924 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 97 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı.

Türkiye, dün 15 bin 843 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 369 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.