Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (26 Ekim 2024)

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 240 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 906 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile doğal gaz ve yüzde 14,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye dün 15 bin 632 megavatsaat elektrik ihracatı, 485 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.