Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (30 Ekim 2024)

Türkiye'de dün günlük bazda 803 bin 294 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 235 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 685 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 430 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Türkiye, dün 17 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı, 55 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.