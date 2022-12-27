Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 279 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 789 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 715 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 234 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Dün 8 bin 877 megavatsaat elektrik ihracatı, 29 bin 396 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.