Günlük petrol ve gaz üretiminde Libya 11 yıllık rekorunu yeniledi

2 Aralık 2024 tarihinde Libya'nın ham petrol üretiminin 22 bin 262 varil artarak 1 milyon 403 bin 680 varile ulaştığını açıklayan NOC, aynı tarihte 196 bin 759 varil gaz üretildiğini açıkladı. Günlük ham petrol ve gaz üretiminin toplam 1 milyon 600 bin 439 varile ulaştığı kaydedilen açıklamada bu miktarın 2013 yılından bu yana ulaşılan en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

NOC'un 26 Kasım'daki açıklamasında, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda olan Libya'nın, 2027 başında petrol ve gaz üretiminin 2 milyon varile yükselmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.