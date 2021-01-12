Günün ekonomi ve piyasaların gündemi (12 Ocak 2021)

Bugün piyasaların takip edeceği çok önemli bir veri öne çıkmıyor. Küresel piyasalarda koronavirüs gelişmeleri ve ABD'de Başkan Donald Trump'un azil süreci ile ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün küresel çapta gelişmekte olan para birimlerinin yaşadığı değer kayıplarından etkilenen Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmişti. 7,50'nin üzerine kadar çıkan dolar/TL, bugün 7,45-7,46 bandında değerleniyor. Dün 9,15'e dayanan euro/TL ise bugün 9,06 düzeyinde.

Yurt dışı: Hisse senedi piyasaları, Washington'da yaşanan siyasi karmaşının ve artan koronavirüs vakalarının ardından rekor seviyelerden gerilerken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,3 geriledi. Kayıplara yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle yüzde 1,6 gerileyen Güney Kore Kospi endeksi öncülük ediyor.

Altın ve petrol: Koronavirüs vakalarında artış ve Asya borsalarında düşüş altın fiyatlarına destek verdi. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1.852 dolar seviyesine kadar yükseldi. Petrol fiyatlarında hafif bir düşüş yaşanıyor, gözler ABD stok verilerine çevrilmiş durumda. Brent petrolün varili 55 doların hemen üzerinde.

..::TÜRKİYE'DEN SON HABERLER::..

Cumhurbaşkanı Eroğan, Avrupalı büyükelçilerle görüşecek: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

..::DÜNYADAN HABERLER::..

Dünyanın gözü Trump'ın azil sürecinde: ABD Kongresi’ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi bugün Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylayacak. Çarşamba günü de Başkan Trump’ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü Perşembe günü duyuracaklarını da bildirdi.

Yellen'in Özel Kalem Müdürü Nişancı olacak: ABD'de Joe Biden'ın ekibinde yer alan ve Hazine Bakanlığına atanacak ilk kadın olması beklenen eski FED başkanı Janet Yellen'ın, Türk asıllı Didem Nişancı'yı özel kalem müdürü yapacağı bildirildi. Bloomberg'de yer alan habere göre Nişancı, Yellen'in teklifini kabul etti.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde günün tek verisini inşaat maliyet ile dış ticaret endeks verilerini TÜİK saat 10.00'da açıklayacak.

BOE Başkan Yardımcısı Ben Broadbent (13.00), Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester (20.00) ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, konuşmaları izlenecek yetkililer olacak. ABD'de NFIB küçük işletmeler iyimserlik endeksi (15.00), JOLTS açılan iş sayısı (18.00) verileri gelecek.