‘Gurbetçiler’den 100 milyar euro çekebiliriz!
Hollanda ve Türkiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Emre, doğru bilgilendirme yapıldığında yurtdışında yaşayan Türkler başta olmak üzere, en büyük ticaret ortağından Türkiye’ye daha fazla yatırım çekileceğimizi söylüyor.
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