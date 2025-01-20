Gürcistan 2024'ü rekor büyümeyle kapattı

Yılın ilk bakanlar kurulu toplantısın konuşan Kobakhidze, Gürcistan ekonomisinin 2024'te 90 milyar Lariyi (yaklaşık 32 milyar dolar) aştığını ifade ederek, "2024 yılını yaklaşık yüzde 9'luk bir ekonomik büyümeyle kapatıyoruz" dedi.

'Muhalefet ekonomiye zarar veriyor'

Farklı alanlarda gerçekleştirilecek projelere ve iç siyasi gelişmelere de değinen Kobakhidze, muhalefeti ülkenin çıkarlarına karşı çalışmakla suçladı. Muhalefetin amacının Gürcistan da kriz çıkararak ekonomiye zarar vermek olduğunu savunan Kobakhidze, "Ülkemizde herkese karşı çıkan radikal bir muhalefet var" diye konuştu.

Kobakhidze, Gürcistan'ın milli amaçlarına ulaşması ve kalkınması yönünde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini belirterek "Radikallere somut bir darbe vurmalıyız. Ülkemizde radikalizm ve liberal faşizm son bulmalıdır" ifadesini kullandı.

Gürcistan-ABD ilişkilerinde yeni fırsatlar

Ülkede Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin askıya alınması nedeniyle son dönemde ABD ile "kötüleşen" ilişkiler hakkında da konuşan Kobakhidze, bugün yemin ederek görevine başlayacak Donald Trump'ın başkanlık döneminde ikili ilişkilerin yeniden başlatma imkanının ortaya çıkacağına inandığını belirtti.