Gürcistan firması, polikarbonat panel istiyor

Gürcistan’da yeni bir ihracat müşterisi edinmek ister misiniz? Polikarbornat panel üreticisi veya tedarik firmalar, bu başlıktaki alım talebine bir tıkla ulaşıp görüşme başlatabilir.

Her gün yüzlerce ihracat fırsatını ihracat fırsatını Türk üreticilerine ulaştıran TurkishExporter e-ihracat sisteminde bugün yer alan bir ilanda Gürcü firması, polikarbonat levha almak istediğini yazdı.

Başvuru ilanında bir toptancı ve e-ticaret sitesi işletmesi olduğu görülen Gürcistan firmasına ulaşmak için Forie mobil uygulaması sahibi olmanız yeterli. İlk kez üye olacak firmalar promosyon amaçlı bu ilan erişim detayları erişebilecekler.