Gürsel Baran: Türkiye ekonomisinin yükseliş süreci yüksek enflasyon nedeniyle kesintiye uğradı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu'nın paylaştığı 2024 yılı üçüncü çeyrek verileri konusunda açıklamada bulundu. Baran, verileri değerlendirirken, ülke ekonomisinin söz konusu dönemde yıllık yüzde 2,1 oranında büyürken, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 oranında daraldığını ve sanayi üretiminde de yüzde 2,2’lik bir küçülme yaşandığına dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin yükseliş sürecinin yüksek enflasyon nedeniyle kesintiye uğradığına dikkat çeken Baran, enflasyonla mücadele süreci ve bu kapsamda uygulanan para politikasının ve tedbirlerin ekonomide soğumaya sebep olduğu belirtti.

Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok

Gelişmiş ülkelerde de ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirten Baran, reel hayatta hissedilen ekonomik gelişmelerin, büyüme rakamlarıyla da teyit edildiğini, resesyona girildiği düşünülerek umutsuzluğa kapılmaya gerek olmadığını vurguladı. Geleceğe yönelik atılması gereken adımlar konusunda da görüş bildiren Baran:

"Gerçeği olabildiğince net bir biçimde önümüze koyup, bu tabloyu yeniden ilerleme yönüne nasıl çevireceğimize bakmamız gerekiyor. Üretimi ve istihdamı destekleyecek tedbirlere ağırlık verilmeli, bazı sektörlere yönelik destekler hayata geçirilmelidir. Özellikle KOBİ’lerimizin, finansmana erişim yönündeki sıkıntıları dikkate alınarak, ek tedbirler ve destekler gündeme getirilmelidir. Türkiye, büyük bir ekonomi. Bu yaşadıklarımızın geçici bir durum olması için, üretime, ticarete, ihracata ve istihdama devam etme azmimizi geriye düşürmememiz gerekiyor. Durmak yok yola devam” cümleleriyle açıklamasını sonlandırdı.