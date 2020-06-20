Güven damgalı e-ticaret siteleri 18 oldu

20 Haziran 2020

DÜNYA

Denetimini TOBB’un yaptığı, elektronik ortamda güvenli alışveriş yapılabilmesini sağlayan e-ticaret siteleri için bir süre önce başlatılan “güven damgası” uygulamasına dahil olan site sayısı 18’e yükseldi. Sisteme yeni katılımlar dolayısıyla TOBB’da düzenlenen toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle katıldı. Törende konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, tüm paydaşların e-ticaretin getirdiği fırsatları en iyi şekilde kullanıp ihracatı geliştireceklerini vurgulayarak, bu kapsamda faaliyet gösteren tüm şirketleri güven damgası almaya davet etti.

Türkiye önemli aktör

E-ticaretin kesintisiz hizmet sunumu ve coğrafi sınırları kaldırması sebebiyle stratejik faaliyet alanı olduğunun altını çizen Bakan Pekcan, “E-Ticaretin bu kadar genişlemesi, faydalarının yanında potansiyel bir risk de barındırmaktadır. Tıpkı konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette de taraflar arasındaki sözleşme şartları iyi çok işlenmeli, malın ayıpsız teslimi, teslim şekilleri ve ödeme koşullarına kadar tüm hususlar her iki tarafı da memnun eden biçimde önceden tanımlanmalıdır ki sonunda bir anlaşmazlık doğmasın” diye konuştu.

Türkiye’nin küresel e-ticaret pazarında önemli bir aktör haline geldiğini vurgulayan Ruhsar Pekcan, bu alanda farkındalığın artırılması için TOBB ile birlikte tanıtım faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. Pekcan, dijital ekonomi alanında atılacak adımları hızlandırmaya ve projeler üretmeye devam edeceklerini aktardı.

COVID-19, dijital hızı artırdı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da online alışveriş önündeki en büyük engel olan güven eksikliğinin bu projeyle birlikte çözüldüğünü söyledi. Türkiye’deki online alışverişin giderek artsa da dünya ortalamasının gerisinde olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, COVID-19 sürecinin dijital dönüşümü hızlandırdığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, güven damgası alan, internet sitelerinin teknik altyapısını, bakanlığın yayımladığı mevzuata uygun tasarlarken, düzenli olarak yaptırdıkları sızma testleriyle müşteri verilerini, olası internet korsancılığına karşı koruduklarını dile getirdi. Başvuruda bulunan şirketleri 100’den fazla kriter yönünden kontrol ettikleri bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, ocak ayında 12 şirketin bu damgayı aldığını, şimdi verilen 6 şirketle birlikte toplam güven damgası alan şirket sayısının 18 olduğunu bildirdi.

Güven Damgası sahibi olan 18 şirket

Gitti Gidiyor, Hepsiburada, Modanisa, PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler, Sahibinden, Pegasus Hava Taşımacılığı, Trendyol, Sefamerve, Sarar Büyük Mağazacılık, Arçelik, Beko, Farmasi, Migros, Sigortam.net, Avansas, Avansaspro, N11 ve Ebebek.