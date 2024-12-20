Güven endeksi ortaya koydu! Tüketici dezenflasyonu hissetmeye başladı

Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında yüzde 1,9 artışla 81,3 seviyesine çıktı. Bu değer, Haziran 2023’te kaydedilen 85,1’lik endeks değerinden sonra en yüksek seviye olarak dikkat çekerken, hanelerin fiyat değişimleri konusunda daha olumlu bir beklenti içine girdiğini gösteriyor.

Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin düşünceyi yansıtan endeks değerindeki yüzde 7,3’lük artış, tüketicilerin enflasyonda bir düşüş yaşandığına dair algısını ortaya koydu.

Gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti endeksinde ise yüzde 0,5’lik sınırlı bir artış gözlemlendi. Bu durum, hanelerin fiyatlarda düşüş beklemeye devam ettiğini gösteriyor.

Aralık ayındaki yıl sonu kampanyalarının etkisiyle hanelerin otomobil ve konut alma beklentilerinde de artış yaşandı. Gelecek 12 aylık dönemde otomobil alma beklentisi yüzde 7,2, konut alma beklentisi ise yüzde 12 oranında yükseldi.

Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygun olduğunu belirten endeks değeri de yüzde 8,2 arttı. Bu, tüketicilerin harcama yapma iştahındaki artışı gözler önüne seriyor.