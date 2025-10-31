Güven havası geri geldi, endeks 7 ayın zirvesinde

Ali YILDIRIM

Buna karşın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladı­ğı verilere göre ekonomik güven endeksi de, ekim ayında bir ön­ceki aya göre yüzde 0,3 artarak 98,2 seviyesine çıktı. Bu sonuç­la birlikte endeks son 7 ayın en yüksek değerine ulaştı. İlk çey­rekte 100’e yakın olan endeks Nisan 2025’te 96,6 seviyesine düşmüştü. Toparlanma serisi Ağustos 2025 itibarıyla başladı.

İyimser seyir güçlendi

Ekonomik güven endeksi 100 puanın üzerindeyken genel ekonomik iyimserliği, altınday­ken ise kötümserliği ifade edi­yor. Temmuz ayında 96,3 se­viyesine kadar inen endeksin, ekimde 98,2’ye çıkması ekono­mide temkinli iyimser bir sey­rin güçlendiğine işaret ediyor.

En güçlü artış perakende de

Endekste en güçlü artış pera­kende sektöründe gerçekleşti. En sert düşüş ise inşaat sektö­ründe oldu. Perakende ticaret güven endeksi ekimde yüzde 3,7 artarak 113,2’ye yükseldi. Bu ar­tışta özellikle tüketici talebin­deki mevsimsel canlanma etkili oldu. Ekonomik güveni yukarı taşıyan ana unsur perakenden geldi. Aşağı çeken kalem ise in­şaat sektörü. Endeks ekimde yüzde 5,3 azalarak 83,7 değerine geldi. Reel kesimde iyimserlik arttı. İmalat sanayisini temsil eden reel kesim güven endeksi, ekimde yüzde 1,2 artışla 102 se­viyesine çıktı. Söz konusu yük­seliş, sipariş beklentilerinde ve üretim hacminde toparlanma­ya işaret etti.

İhracat odaklı sek­törlerin yeniden güç kazanması buradaki yükselişe ivme kazan­dırdı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 83,6’ya ge­rilerken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 düşüşle 110,7 seviyesinde kaydedildi. Tüke­tici tarafında enflasyon ve gelir beklentilerindeki zayıflık, gü­venin sınırlı kalmasına neden oldu. Verilere göre, pozitif gü­ven tablosu devam ederken, to­parlanma şimdilik sınırlı kaldı. Ekim ayında gerçekleşen bu ar­tış, son çeyreğe girerken, algının kademeli olarak iyileştiğini te­yit etmiş oldu.