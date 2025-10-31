Güven havası geri geldi, endeks 7 ayın zirvesinde
Türkiye ekonomisine güven yeniden yukarı yönlü sinyal verdi. Enflasyonda düşüş serisi sınırlı olsa da etki olumlu olarak verilere yansıdı. Geçen yılın eylül döneminde 12 aylık ortalamalara göre, yüzde 63,47 seviyesinde olan enflasyon Eylül 2025’te 38,36 olarak gerçekleşti.
Ali YILDIRIM
Buna karşın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi de, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 98,2 seviyesine çıktı. Bu sonuçla birlikte endeks son 7 ayın en yüksek değerine ulaştı. İlk çeyrekte 100’e yakın olan endeks Nisan 2025’te 96,6 seviyesine düşmüştü. Toparlanma serisi Ağustos 2025 itibarıyla başladı.
İyimser seyir güçlendi
Ekonomik güven endeksi 100 puanın üzerindeyken genel ekonomik iyimserliği, altındayken ise kötümserliği ifade ediyor. Temmuz ayında 96,3 seviyesine kadar inen endeksin, ekimde 98,2’ye çıkması ekonomide temkinli iyimser bir seyrin güçlendiğine işaret ediyor.
En güçlü artış perakende de
Endekste en güçlü artış perakende sektöründe gerçekleşti. En sert düşüş ise inşaat sektöründe oldu. Perakende ticaret güven endeksi ekimde yüzde 3,7 artarak 113,2’ye yükseldi. Bu artışta özellikle tüketici talebindeki mevsimsel canlanma etkili oldu. Ekonomik güveni yukarı taşıyan ana unsur perakenden geldi. Aşağı çeken kalem ise inşaat sektörü. Endeks ekimde yüzde 5,3 azalarak 83,7 değerine geldi. Reel kesimde iyimserlik arttı. İmalat sanayisini temsil eden reel kesim güven endeksi, ekimde yüzde 1,2 artışla 102 seviyesine çıktı. Söz konusu yükseliş, sipariş beklentilerinde ve üretim hacminde toparlanmaya işaret etti.
İhracat odaklı sektörlerin yeniden güç kazanması buradaki yükselişe ivme kazandırdı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 83,6’ya gerilerken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 düşüşle 110,7 seviyesinde kaydedildi. Tüketici tarafında enflasyon ve gelir beklentilerindeki zayıflık, güvenin sınırlı kalmasına neden oldu. Verilere göre, pozitif güven tablosu devam ederken, toparlanma şimdilik sınırlı kaldı. Ekim ayında gerçekleşen bu artış, son çeyreğe girerken, algının kademeli olarak iyileştiğini teyit etmiş oldu.