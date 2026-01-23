Güvenli limanlara kaçış hızlandı: Gümüş ve platin rekor kırdı

Jeopolitik risklerin artması ve küresel ekonomik belirsizliklerin derinleşmesi, yatırımcıların ABD varlıklarına olan güvenini zayıflatırken altın bugün bir kez daha rekor seviyeye çıktı. Gümüş ve platin de yükselişlerini sürdürerek tarihi zirvelerine ulaştı.

"Para değerli metallere gidiyor"

Capital.com’da kıdemli piyasa analisti olarak görev yapan Kyle Rodda, piyasadaki eğilimi değerlendirirken, "ABD'ye ve varlıklarına olan güven sarsıldı, belki de kalıcı olarak ve bu durum parayı değerli metallere yönlendiriyor. Bu yüzden 'kopuş' kelimesi sıkça kullanılıyor. Bunun abartı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Wall Street’in önde gelen endeksleri, yatırımcıların Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik yeni gümrük tarifesi açıklamalarından endişe duymasıyla hafta başında sert düşüşler yaşamış, ardından toparlanma göstermişti.

Spot piyasada gümüşün ons fiyatı, daha önce gördüğü 99,20 dolarlık tarihi zirvenin ardından yüzde 2,6 artışla 98,71 dolar seviyesine yükseldi.