Güvensiz ürüne para cezası

ANKARA(DÜNYA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev alanına giren ürünlere ilişkin teknik düzenlemelere veya ürün güvenliği ile ilgili şartlara aykırılık teşkil ettiği belirlenen ürünlerin piyasaya arzının engellenmesini öngören Piyasa Gözetim ve Denetim yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, internet üzerinden satış imkanı sunan elektronik platformlar için de uygulanacak.

Bakanlığın yapacağı denetimlerde teknik düzenlemelere aykırılık teşkil eden, güvenli olmayan ürünlere 27 bin 240 liradan 681 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek. Denetimler, şikayet üzerine veya risk esaslı olarak re’sen yapılabilecek.

Riskli olduğu tespit edilen ürünlere yönelik, işletmecilerin gerekli tedbiri almaması veya yetersiz alması halinde ürünün piyasaya arzı durdurulabilecek, bunların taşıdığı riskler hakkında nihai kullanıcılar uyarılacak. Riski ortadan kaldıracak bir yöntem bulunamaması halinde ise ürünler piyasadan toplatılacak.

Elektronik platformlar bünyesinde satışa sunulan ürünlerde risk tespit edilmesi halinde, bildirim tarihinden itibaren ilgili içerik hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılacak. Bunun yapılmaması halinde ise ilgili içeriğe erişim engellenecek.