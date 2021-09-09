Güzellik ve Bakım Fuarı, 1,5 milyar dolarlık ekonomi yaratacak

Güzellik ve Bakım Fuarı, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda kapılarını açtı. Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen ve sektörün amiral gemisi konumundaki fuar yerli ve uluslararası markaları bir araya getirdi. Fuar, 4 gün boyunca 45 ülkeden gelenlerle birlikte yaklaşık 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak ve 1-1,5 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlayacak.

200’den fazla katılımcı ve 600’den fazla markanın yer aldığı fuara, aralarında Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya, ABD, Rusya, Nijerya, Tunus , Suudi Arabistan, Katar ve Hong Kong’un bulunduğu 45 ülkeden gelenlerle birlikte yaklaşık 30 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Yerli cihaz üretimi yüzde 30 arttı

Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, fuarın 1-1,5 milyar dolarlık bir ekonomi yaratmasını beklediklerini vurguladı.

Uygulama sayısı bakımından Avrupa 1’incisi ve dünyada 5’incisi olan Türkiye’de kadınların yıllık 400 bin TL’lik harcama yaparak medikal estetik alanının gelişimine katkı sağladıklarını belirten Büyükataman, “Biz de bunun bilinciyle hareket ettik ve fuarımızda günümüzün yükselen değeri medikal estetik alanında da ziyaretçilerimize güçlü bir içerik hazırladık. Yerli ve uluslararası birçok profesyonel kozmetik markasını buluşturduğumuz fuarımızda yerli ve milli üretim güzellik cihazları da görücüye çıktı. Geçen seneden bu yana sektörde yerli cihaz üretiminin yüzde 30 arttığını söyleyebiliriz. Fuarımızda sayısı artmış yerli ürünler, yerli medikal estetik cihazları ilk defa sergilenecek. Geçen sene de vardı ama bu sene hem sayıları arttı hem de teknolojileri gelişti ve Avrupalılarla rekabet edecek düzeye geldi.” şeklinde konuştu.