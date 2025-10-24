GYODER Başkanı Çekici: 10 yıllık konut politikası oluşturulmalı

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı 'Yüzyılın Konut Projesi'nin sektörel açıdan oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

Çekici, “Sayın Cumhurbaşkanımızın demografik kodları da doğru okuduğunu düşünüyorum. 500 bin konutun 5’te 1’inin İstanbul ve gençler için planlanması bu anlamda önemli. Diğer segmentasyonlar da doğru kurgulanmış görünüyor” dedi.

“Konut üretmek değil, yaşam biçimi üretmek önemli”

Pozitif ayrım yapılan şehirlerin önemine dikkat çeken Çekici, projede yer alan sosyal boyutu da vurguladı:

“Konut üretmek değil, yaşam biçimi üretmekle ilgili mesajlara çok sevindik. Özel sektör olarak biz de bu anlamda neler yapabileceğimizi örneklerle ortaya koymalıyız. Bir yanda dönüşüm, diğer yanda finansman sorunu varken, artık 10 yıllık bir konut politikası oluşturmak zorundayız.”

“Arsa maliyetleri Türkiye’de Avrupa’nın iki katı”

Çekici, TOKİ’nin 1 milyon 740 bin konutu teslim ettiğini, 280 bin konutun ise yapım aşamasında olduğunu belirterek özel sektörün sürece daha aktif şekilde dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

“Şu anda Türkiye’de arsa maliyetleri toplam maliyetin ortalama yüzde 50’sine denk geliyor. Avrupa’da bu oran yüzde 20’ler civarında. Devletin elindeki arsalar, belli bir proje dönemi için gayrimenkul geliştiricilerine ödünç verilirse, kamu–özel işbirliğiyle on binlerce konut inşa edilebilir.”

GYODER Başkanı, kamunun kiraya veren konumunda olduğu modelin, kira fiyatlarını yarıya düşürmeyi ve kentsel dönüşüme zemin hazırlamayı amaçladığını anlattı.

“Bu modelde arsa maliyetlerini düşürerek konut üretim maliyetlerini dengelemeye çalışıyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle bireysel değil kamusal kiraya veren yapısı oluşturuyoruz. Böylece kiracıyla kiraya veren arasındaki problemleri ortadan kaldırıyoruz. Arsa maliyetinin düşmesi kiraları da yarı yarıya indiriyor.”

“Devletten sadece arsa istiyoruz”

Finansman konusunda kamuya ek yük oluşturmayacak bir yapı geliştirdiklerini söyleyen Çekici, “Bu modelin finansmanını sermaye piyasası enstrümanlarıyla destekliyoruz. Devletten tek istediğimiz şey arsa. Böylece konut üretim süreci hızlanacak, kira fiyatları regüle edilerek krize çözüm getirilecek” ifadelerini kullandı.

Neşecan Çekici, Nisan ayında düzenlenecek GYODER Zirvesi’nin ana temasının da “Türkiye Konut Politikası” olacağını belirtti:

“Üç yıldır bu konunun altını çiziyoruz. Her zirvemizde bu ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Kamu, özel sektör ve STK’ların katılımıyla oluşturulacak bir ‘Türkiye Konut Politikası Platformu’, sektörün geleceğini şekillendirebilir.”