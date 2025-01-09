GYODER'den kira sorununa dikkat çeken çözüm önerisi! 'Devletten arsa istiyoruz'

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye’de artan kira maliyetlerini azaltmak ve barınma krizine çözüm sunmak için yeni bir model geliştirdiklerini açıkladı.

Çekici, GYODER Yeni Konut Modeli ile devletin elindeki arsaların, gayrimenkul geliştiricilerine belli bir dönem için ödünç verilmesini önererek kira maliyetlerini yarıya indirecek bir çözüm sunduklarını belirtti.

Çekici, bu modelle kamu-özel işbirliği çerçevesinde on binlerce konut üretilebileceğini söyledi. Modelin, devletin arsalarının mülkiyetini koruyarak, arsa maliyetlerini sıfırladığını ifade eden Çekici, şu sözlerle modelin detaylarını paylaştı:

“Arsa maliyeti, konut üretiminde ciddi bir yük oluşturuyor. Devletin elindeki arsaların proje döneminde ödünç verilmesiyle, bu maliyet ortadan kalkıyor. Böylece kira fiyatları yarı yarıya düşebilir. Ayrıca bu modelde kamunun kiraya veren konumunda olması ve finansmanın sermaye piyasası araçlarıyla desteklenmesi sayesinde, devlete de yük oluşturmuyoruz.”

Konut piyasasında canlanma bekleniyor

Neşecan Çekici, 2024 yılı konut satışlarının bir önceki yılı geride bırakacağını öngörerek, faiz oranlarının düşmesi durumunda sektörün daha da canlanabileceğini belirtti. Çekici, Türkiye’de konut üretim ihtiyacının yıllık 800-900 bin civarında olduğunu ancak mevcut üretimin 500-600 bin seviyelerinde kaldığını vurguladı.

TCMB’nin faiz indirimleriyle birlikte konut satışlarında artış beklediklerini dile getiren Çekici, yüksek faiz oranlarının gayrimenkul yatırımlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Çekici, doğru politikalarla gayrimenkulün yeniden en güvenilir yatırım aracı haline gelebileceğini belirtti.

Kamu-özel işbirliğinin önemi

Türkiye’de barınma krizine çözüm için bütüncül bir politika benimsenmesi gerektiğini söyleyen Çekici, “Kentsel dönüşümün hızlandırılması ve konut sahipliği oranının yüzde 70 seviyelerine çıkarılması için kamu-özel işbirliği şart. Sektörümüz, Türkiye ekonomisinin kalbidir ve bu her zaman böyle olacak. Daha sağlıklı bir ekonomi için yenilikçi önlemler ve düzenlemeler gerekiyor” dedi.

Çekici, depreme karşı acil dönüştürülmesi gereken konut sayısına dikkat çekerek, kamu, özel sektör, STK’lar ve akademik çevrelerin bir araya gelerek sürdürülebilir çözümler üretmesi gerektiğini ifade etti.